Решил, что нужно воевать — иначе бы не смог! Поразительная история защитника Юрия ко Дню украинского добровольца

Они были первыми, кто встретил врага, когда тот переступил порог нашей страны. Они были первыми, кто смог дать ему отпор. Они уже 9 лет стоят на обороне Украины и не собираются отступать.

История украинских добровольцев берет свое начало еще со времен существования Киевской Руси. Но она вышла на новый уровень своего развития, когда Россия сначала оккупировала Крым, начала боевые действия на Донбассе, а затем пошла в полномасштабное наступление на всю территорию Украины.

Однако ей снова помешали те, кто собрал все свое мужество и, несмотря на отсутствие опыта, встали на защиту Родины. Многие теперь защищают нас на небесах. Но другие сегодня продолжают защищать нашу страну и свободу его народа. И именно 14 марта принято вспоминать о мужестве и героизме украинских добровольцев.

Сейчас также смотрят

Ко Дню украинского добровольца рассказываем тебе историю одного из них.

История добровольца Юрия

Его зовут Юрий, и родом он из Сумской области. Мужчина уже долгое время жил в Киеве и до 24 февраля 2022 работал ивент-менеджером.

Однако полномасштабное вторжение для него не стало неожиданностью. Юрий видел и анализировал все. Потому решил подготовиться к предстоящему сражению.

Как рассказывает сам мужчина, встретил полномасштабную войну уже с полной амуницией и собственным бронежилетом. Поэтому, как только узнал, что родные для него земли под вражеским огнем, приобщился к добровольческому формированию и начал выполнение задач.

Очень переживал за семью, но имел определенные задачи, которые не мог уже не выполнять.

Первое сражение Юрия состоялось сразу в Киевской области, в селе Лукьяновка. Тогда мужчина с собратьями был в составе многих групп, с которыми и пошли на штурм населенного пункта, чтобы освободить его от оккупантов.

Мирные жители сразу же после деоккупации начали рассказывать, какие ужасы им пришлось пережить. Поэтому остановиться на пути к освобождению всех украинских земель Юрий не мог, так что продолжил службу.

Мужчина о мотивации пойти на фронт говорит достаточно просто, ведь не понимает, как можно было поступить иначе.

Решил, что нужно воевать — иначе бы не смог. Меня бы оно изнутри уничтожило, наверное, что я здесь, а мои друзья где-то там.

Поэтому мужчина отправился с собратьями выполнять задачи на Южном направлении, а затем на Донбассе. Но за десять месяцев среди добровольцев Юрий понял, что стремится к большему, поэтому решил присоединиться к рядам ВСУ.

Добровольцы — это как низовые казаки. Они пришли, выполнили задание и ушли.

— Другое дело — регулярное войско, когда каждый имеет свой сектор обороны и регулярно выходит на контакт с врагом, — объясняет защитник.

Мужчина говорит, что не стремится останавливаться, пока не достигнет конечной цели — победы Украины. Юрий уверен, что необходимо закончить с войной навсегда, чтобы это не пришлось делать нашим внукам и детям.

Добровольно встал на защиту Украины и Александр Александровский. Однако он решил присоединиться к ТрО. Читай историю стоматолога-парамедика из Мариуполя.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!