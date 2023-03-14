Розповіді

Вирішив, що потрібно воювати — інакше б не зміг! Вражаюча історія захисника Юрія до Дня українського добровольця

Даніела Долотова, редакторка сайту 14 Березня 2023, 09:00
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