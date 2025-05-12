Спасает, лечит и… уничтожает: как медсестра ликвидировала группу россиян выстрелом из гранатомета

Истории медсестер, спасающих военных в самых тяжелых условиях, уже стали привычными, а без труда этих мужественных женщин нелегко представить фронт. Но часто ли мы слышим о медсестрах, которые на уровне с военными уничтожают оккупантов?

Именно это произошло в 128-й отдельной бригаде ТрО Дике поле. Медсестра Светлана выполняла свои основные обязанности, но в один момент ей пришлось перейти к огневой обороне и не допустить оцепления подразделения.

О силе, которая может и спасать, и защищать одновременно, рассказали в пресс-службе бригады.

С гранатометом спасла подразделение от оккупантов: история Светланы

С начала вторжения Светлана добровольно ушла на фронт медсестрой, потому что до этого работала в реанимации больницы имени Мечникова в Днепре.

Этот опыт помог спасти жизнь десяткам бойцов. Однако судьба распорядилась так, что ей пришлось на время стать воином.

Когда началась мощная атака оккупантов с бронетехникой и десантом, Светлана была на ротном опорном пункте. Подразделение оказалось без командира, поэтому женщине пришлось взять командование на себя.

Медик по рации получала инструкции от командира батальона, который видел поле боя по видеотрансляции, и корректировала действия всех бойцов на позициях. Опорный пункт размещался среди руин одного из населенных пунктов.

Сначала Светлана отстреливалась вместе с побратимами. Но затем группа оккупантов зашла в один из домов в тылу и взяла под огневой контроль пути ухода и доставки боеприпасов. Позиции подразделения оцепили, поэтому женщина взяла в руки одноразовый гранатомет.

Как и все бойцы в бригаде, она много раз стреляла на полигоне со всех видов оружия, в том числе из различных гранатометов. Но реальное сражение совсем не похоже на полигонные условия.

— Я попросила ребят держаться и ни в коем случае не покидать свои позиции, потому что тогда точно не устоим. А потом взяла одноразовый гранатомет и пошла на встречу российским штурмовикам.

Они подобрались слишком близко — были всего через два дома. Я обошла их, встала и произвела выстрел в окно дома. Вся группа оккупантов там и осталась.

Смелость Светланы и стойкость бойцов сорвали атаку и оцепление позиции. Благодаря той победе, полученной на руинах Старомайорского Донецкой области, за несколько суток удалось провести ротацию и вывести военных с позиций.

— Ребята говорили: ну ты и оторва. А что делать в тот момент? Ждать, когда враг нас всех перебьет? — говорит Светлана.

Командир 128 бригады ТРО вручил медсестре Крест Сухопутных войск. Женщине неловко, потому что ей уже вручали два Золотых Креста первой и второй ступеней, а кого-то подавали много раз и безрезультатно.

Сын Светланы, который был добровольцем, погиб в бою под Бахмутом. Поэтому она решила, что ее цель — спасать жизнь побратимов. С новой наградой медик вернулась к своему батальону, который сейчас ведет бои на Запорожском направлении.

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