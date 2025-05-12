Рассказы

Спасает, лечит и… уничтожает: как медсестра ликвидировала группу россиян выстрелом из гранатомета

Ирина Танасийчук, журналист сайта 12 мая 2025, 18:00
Спасает, лечит и… уничтожает: как медсестра ликвидировала группу россиян выстрелом из гранатомета
семьи пропавших без вести
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