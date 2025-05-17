Кузнец, электрик, а сейчас… военный! О норвежце, который воюет против россиян в иностранном легионе

Когда другие бронируют билеты к теплому морю, норвежец Силвер Дог — в бронежилете.

Бывший кузнец, повар, электрик и даже сотрудник телефонной компании… У него за плечами множество профессий, но только одно дело стало настоящим призванием — помогать Украине выстоять.

Этот боец — один из иностранцев, которые рискуют жизнью в 3 Интернациональном легионе, чтобы защитить свободу другой нации. Его историю рассказали Факты ICTV.

Война глазами легионера

Я из Норвегии, и у меня было наверное до 20 различных работ, — сказал военный.

В мирной жизни Силвер Дог искал себя в ремесле и путешествиях. Но именно полномасштабное вторжение России против Украины изменила его планы.

В Украину он приехал более года назад. Успел побывать в двух школах беспилотников, воевал в составе легиона. Участвовал в ночных разведках, управлял дронами. Его голос становится серьезнее, когда вспоминает, как наблюдали за россиянами через тепловизор и вызывали бомбардировщиков.

Это почти как смотреть видео на YouTube. Это становится немного сюрреалистичным. Ты знаешь, что это люди, которые умирают прямо рядом с тобой…

— Самое трудное — неопределенность. Ты не знаешь, что с тобой произойдет…

Но несмотря на то, что враг — безжалостный, норвежец признает: смерть на войне заставляет глубже задуматься о ценности человеческой жизни.

Я пообещал, что дам некоторым дронам имена. Первое — Рейно, а другое — Арнштейн.

По традиции, оружию в Норвегии дают женские имена. Бывшее оружие бойца называлось Тоня, а сегодняшнее, чтобы не расстраивать свою девушку, — Анна.

Мечты о мирной жизни

Несмотря на войну, Силвер Дог уже думает о будущем. Говорит, что влюблен не только в одного человека, но и в саму Украину. Обсуждает с командиром возможность получения гражданства и мечтает о доме с садом, где можно было бы посадить овощи.

Однако сейчас мы хотим победить и показать всем, что мы все еще здесь, мы все еще боремся.

И пока некоторые в Европе устают от войны, иностранец, который мог жить спокойно и беззаботно, снова и снова выходит на боевые задачи — потому что верит, что Украина стоит этого.

Ранее мы рассказывали историю бразильца в ВСУ.

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