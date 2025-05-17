Рассказы

Кузнец, электрик, а сейчас… военный! О норвежце, который воюет против россиян в иностранном легионе

Анастасия Жиденко, редактор сайта 17 мая 2025, 21:00
норвежец в ВСУ
екатерина
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