Коваль, електрик, а зараз… військовий! Про норвежця, який воює проти росіян в іноземному легіоні

Коли інші бронюють квитки до теплого моря, норвежець Сілвер Дог — у бронежилеті. Колишній коваль, кухар, електрик і навіть співробітник телефонної компанії… У нього за плечима безліч професій, але лише одна справа стала справжнім покликанням — допомагати Україні вистояти. Цей боєць — один з іноземців, які ризикують життям у 3 Інтернаціональному легіоні, щоб захистити свободу іншої нації. Його історію розповіли Факти ICTV.Війна очима легіонера Я з Норвегії, і я мав напевно до 20 різних робіт, — сказав військовий. У мирному житті Сілвер Дог шукав себе в ремеслі та подорожах. Та саме повномасштабне вторгнення Росії проти України змінила його плани. До України він приїхав понад рік тому. Встиг побувати у двох школах безпілотників, воював у складі легіону. Брав участь у нічних розвідках, керував дронами. Його голос стає серйознішим, коли згадує, як спостерігали за росіянами через тепловізор і викликали бомбардувальників. Це майже як дивитися відео на YouTube. Це стає трохи сюрреалістичним. Ти знаєш, що це люди, які помирають просто поряд з тобою… — Найважче — невизначеність. Ти не знаєш, що з тобою станеться… Але попри те, що ворог — безжальний, норвежець визнає: смерть на війні змушує глибше задуматися про цінність людського життя. Я пообіцяв, що дам деяким дронам імена. Перше — Рейно, а інше — Арнштейн. За традицією, зброї в Норвегії дають жіночі імена. Колишня зброя бійця називалася Тоня, а сьогоднішня, щоб не засмучувати свою дівчину, — Анна. Читати на тему Війна еволюціонує кожні півроку: легіонер Мюррей про мотивацію воювати за Україну та наслідки перемоги зла — За час в Україні я став кращою людиною. Робота в Україні, це те, у що я вкладаю усю свою душу, — розповів легіонер Мюррей. Мрії про мирне життя Попри війну, Сілвер Дог вже думає про майбутнє. Каже, що закоханий не лише в одну людину, а й у саму Україну. Обговорює з командиром можливість отримання громадянства і мріє про будинок із садом, де можна було б посадити овочі. Проте зараз ми хочемо перемогти та показати усім, що ми все ще тут, ми все ще боремося. І поки деякі у Європі втомлюються від війни, іноземець, який міг жити спокійно й безтурботно, знову і знову виходить на бойові завдання — бо вірить, що Україна варта цього. Раніше ми розповідали історію бразильця в ЗСУ.А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: війна в Україні, Єдині новини, Життєві історії Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter