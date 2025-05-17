Коваль, електрик, а зараз… військовий! Про норвежця, який воює проти росіян в іноземному легіоні

Коли інші бронюють квитки до теплого моря, норвежець Сілвер Дог — у бронежилеті.

Колишній коваль, кухар, електрик і навіть співробітник телефонної компанії… У нього за плечима безліч професій, але лише одна справа стала справжнім покликанням — допомагати Україні вистояти.

Цей боєць — один з іноземців, які ризикують життям у 3 Інтернаціональному легіоні, щоб захистити свободу іншої нації. Його історію розповіли Факти ICTV.

Війна очима легіонера

Я з Норвегії, і я мав напевно до 20 різних робіт, — сказав військовий.

У мирному житті Сілвер Дог шукав себе в ремеслі та подорожах. Та саме повномасштабне вторгнення Росії проти України змінила його плани.

До України він приїхав понад рік тому. Встиг побувати у двох школах безпілотників, воював у складі легіону. Брав участь у нічних розвідках, керував дронами. Його голос стає серйознішим, коли згадує, як спостерігали за росіянами через тепловізор і викликали бомбардувальників.

Це майже як дивитися відео на YouTube. Це стає трохи сюрреалістичним. Ти знаєш, що це люди, які помирають просто поряд з тобою…

— Найважче — невизначеність. Ти не знаєш, що з тобою станеться…

Але попри те, що ворог — безжальний, норвежець визнає: смерть на війні змушує глибше задуматися про цінність людського життя.

Я пообіцяв, що дам деяким дронам імена. Перше — Рейно, а інше — Арнштейн.

За традицією, зброї в Норвегії дають жіночі імена. Колишня зброя бійця називалася Тоня, а сьогоднішня, щоб не засмучувати свою дівчину, — Анна.

Мрії про мирне життя

Попри війну, Сілвер Дог вже думає про майбутнє. Каже, що закоханий не лише в одну людину, а й у саму Україну. Обговорює з командиром можливість отримання громадянства і мріє про будинок із садом, де можна було б посадити овочі.

Проте зараз ми хочемо перемогти та показати усім, що ми все ще тут, ми все ще боремося.

І поки деякі у Європі втомлюються від війни, іноземець, який міг жити спокійно й безтурботно, знову і знову виходить на бойові завдання — бо вірить, що Україна варта цього.

Раніше ми розповідали історію бразильця в ЗСУ.

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