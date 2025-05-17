Розповіді

Коваль, електрик, а зараз… військовий! Про норвежця, який воює проти росіян в іноземному легіоні

Анастасія Жиденко, редакторка сайту 17 Травня 2025, 21:00
норвежець у лавах ЗСУ
катерина
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