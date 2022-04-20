Пожелали хорошей дороги, а затем расстреляли. История о том, как мать потеряла 13-летнего сына в селе Перемога

13-летнего Елисея из Броваров убили российские военные, когда мальчик с мамой и младшим братиком пытался выбраться из ада. А иначе и не назовешь то, что творилось в селе Перемога Барышевской общины в Киевской области.

Там засели оккупанты, которых наша армия не пустила на Киев, и устроили людям террор. Сегодня — 40 дней от гибели Елисея. Его мама согласилась пообщаться с нами. Говорит, находит в себе силы, чтобы мир знал о цинизме и военных преступлениях путинской орды.

Когда ехали из села, я обещала сынишке, говорю: “Мальчик мой, не переживай. Я тебя не бросаю. Я вернусь за тобой”, — рассказывает мама Елисея Инна.

На свежую могилу сына Инна ходит на каблуках, говорит — ему нравилось, когда она их надевала.

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Своего Елисея женщина похоронила дважды. Неделю назад здесь, на кладбище в Броварах. Со всеми церковными таинствами, родственниками и друзьями.

А месяц назад — в саду, возле дома Галины, приютившей женщину с детьми.

Оккупанты даже не давали отнести тело на кладбище. Пришлось хоронить без священника, гроба и отца. Он тогда воевал на фронте.

Я очень плакала, потому что мы это делали без отца. Отец увидел только на похоронах сам гроб с ребенком, он был закрытый.

В первый день великой войны Инна отправила двух сыновей из Броваров к родственникам в село Перемога Киевской области. 13-летнего Елисея и трехлетнего Егора. Казалось, там им будет безопаснее. По Броварам уже летели ракеты. Вечером уехала навестить детей. Выбраться уже не смогла. Село оккупировали русские военные.

Семья решила — нужно выбираться. Сейчас или никогда. Двинулись колонной из пяти машин. Оккупанты разрешили.

— Они нам еще из танков, из БТРов, которые стояли возле на дороге, махали “до свидания”, желали счастливой дорогой. Мы обрадовались, что нас пропустили.

Но радость длилась недолго. В поле московиты стали накрывать всеми калибрами.

Первый автомобиль взорвался и пылает. Мы все начали открывать двери своего автомобиля и выпадать на землю в пашню. Я маленького тащила за капюшон.

Старший сын, ехавший в другой машине, не отзывался. Женщина надеялась, что он просто не смог выбраться из машины.

— Но мне хватило одного взгляда, чтобы понять, что смерть была мгновенной. Он лежал, как котёнок, скрученный калачиком на задней седушечке, — вспоминает женщина.

В той колонне погибли семь человек. Из-за сильных обстрелов тело Елисея не сразу смогли унести.

Россияне точно понимали, что целят по мирным людям — женщинам, детям. Такого, уверена Инна, нельзя ни прощать, ни забывать.

— Они погибли мгновенной смертью. Наши войска их убили, но той смерти не заслужили. Их нужно пытать хуже, чем они пытали наших людей.

Инне с мужем помогает держаться младший Егор. Трехлетнему мальчику объяснили, что брата уже нет.

Я спрашиваю: “А где Еличка?”, он указывает на облака.

Дорогой ценой, но Перемога наша, говорят здешние о своем селе и обо всей Украине.

Российские оккупанты совершают зверства, от которых ужасается весь мир. Осколки их боеприпасов калечат и убивают детей. Ранее мы рассказывали историю раненой в голову девочки, которой провели сверхсложную операцию на мозге.