Рассказы

Пожелали хорошей дороги, а затем расстреляли. История о том, как мать потеряла 13-летнего сына в селе Перемога

Татьяна Наконечная, Журналист программы Факти-ICTV 20 апреля 2022, 18:00
13-річного Єлисея окупанти розстріляли на Київщині
Фото: Unsplash

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