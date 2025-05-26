Истории Рассказы

Подростки сознательно покидают Донецк — почему не работают уроки “гражданственности Донбасса”

Виктория Мельник, журналист сайта 26 мая 2025, 15:30
донецк
Фото Unsplash

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