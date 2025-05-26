Подростки сознательно покидают Донецк — почему не работают уроки “гражданственности Донбасса”

Оккупированный Донецк с годами пребывания там россиян превратился в привидения. Местная молодежь все чаще пытается выехать из города или других оккупированных территорий за границу или на подконтрольную Украине территорию. Местные, которые смогли выбраться, говорят: в Крым оккупанты хоть вкладывают средства, потому что он туристически привлекателен. А Донецк — никому не нужен.

ВВС Украина пообщалась с тремя девушками, которые смогли выехать в Украину без родителей или родственников. Их истории разные, но объединяет одно — они сознательно выбрали для себя украинское будущее.

Мы рассказываем тебе историю одной из девушек в материале.

Уроки “гражданственности Донбасса”

Тамара (имя измененное из соображений безопасности) выросла в Донецке, но с юного возраста знала, что нормальное образование можно получить только за пределами так называемой ДНР. В 2016 году Донецк покинул родной брат, уехал учиться в Днепр.

Я не могу сказать, что имела очень сознательную позицию. Но когда началось полномасштабное вторжение, то заинтересовалась историей и стала лучше понимать, что происходит, — вспоминает девушка.

Когда началась российская агрессия, Тамаре было всего восемь. Родители не объясняли странные новости, что шли по телевизору. Ее на год отправили к бабушке в Угледар, пока в Донецке было “громко”. Когда Тамара вернулась домой, она удивлялась изменениям, произошедшим с ее городом.

В школе детей заставляли петь гимн “ДНР”. За отказ в школу вызывали родителей на разговор.

С началом оккупации в местные школы завезли информационные доски, на которых разместили список так называемых экстремистских материалов. Среди всего прочего там было имя Оксаны Забужко, полк Азов, книги о свидетелях Иеговы.

— Также ввели “урок гражданственности Донбасса”, начальную военную подготовку, где мы изучали биографию Гиркина, — говорит Тамара. Вспоминает, что на домашнее задание даже задали написать все батальоны “ДНР”. Уже в 2022 году к гимну “ДНР” добавился и гимн России.

Интенсивные боевые действия в Донецкой области начались еще 18 февраля 2022 года. Тогда одноклассники Тамары радовались. Девушка не понимала, почему взрывы вызывают у них такую ​​реакцию. Тогда же решила, что должна выехать в Украину.

Я сказала маме о своем решении, и она списалась со своей знакомой, работающей в украинской школе. Через год я смогла экстерном пройти программу выпускных классов и получить аттестат, — делится Тамара.

Несмотря на то, что мама девушки никогда не выступала с проукраинской позицией и скорее придерживалась парадигмы “за нас наверху уже и так все решили”, именно она прошла весь сложный путь с дочерью для ее выезда.

Чтобы их пропустили, они врали, что Тамара едет поступать в Белгород. На самом же деле выбор ВУЗа пал на Днепровский национальный университет.

К счастью, в 2019 году девушке изготовили паспорт украинского образца. С его помощью она смогла въехать в родную Украину и сейчас проживает в Сумах.

Уже после выезда к родителям домой ворвалось ФСБ с требованием отдать все украинские документы. Расспрашивали и о детях в Украине. На отца Тамары, ранее бывшего священником ПЦУ, подали в суд через давний антироссийский пост в соцсетях.

Сначала я очень переживала за родных. Но со временем смирилась, — говорит девушка. Родные остались дома, потому что там их держат кошки и ощущения, что они больше нигде не будут нужны.

Истории других подростков, выехавших из оккупации и сделавших все, чтобы поступить в украинские ВУЗы, можешь найти в нашем другом материале по ссылке.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.