Рассказы

Обучение с ChatGPT и TikTok. Как учительница из Черновцов использует современные технологии на своих уроках

Ирина Танасийчук, редактор сайта 04 мая 2024, 18:00
учительница из черновцов

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