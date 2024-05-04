Обучение с ChatGPT и TikTok. Как учительница из Черновцов использует современные технологии на своих уроках

Алина Мец — 24-летняя учительница зарубежной литературы из Черновцов, которая поощряет детей читать школьные произведения с помощью TikTok и ChatGPT.

Когда Алина впервые начала работать в школе, разница между ней и учениками 11 класса составляла всего пять лет. Теперь она проводит уроки для старших и средних классов в местном лицее.

Суспільне Чернівці пообщались с учительницей, которая с помощью новейших технологий и социальных сетей мотивирует подростков изучать литературу.

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Алина Мец работает учительницей более двух лет. Решение стать учительницей было неожиданностью и для самой девушки. Случилось это внезапно — ей вакансию в школе предложила одногруппница.

— Первый год, когда я начала работать, у меня с одиннадцатиклассниками разница была 5 лет. Я очень переживала, не знала, как будут меня воспринимать. Но все было хорошо — приняли, — вспоминает Алина.

Она давно заметила, что современные дети отличаются от поколения, которое заканчивало школу 5-6 лет назад. Они открыты, не боятся ошибок и высказывают свое мнение.

Однако творческие работы даются им очень тяжело, ведь в среде соцсетей развивать фантазию и склонность к творческому мышлению очень тяжело:

Мы привыкли к кратким сообщениям и видео. Дети в таком ритме. Поэтому им сложно написать произведение на страницу или полтора. Они напишут 2-3 предложения — и это они уже высказали свое мнение, свою позицию по конкретной теме.

Поэтому, чтобы поощрить молодое поколение изучать литературу, Алина выкладывает видео в TikTok, где рассказывает о своих буднях и школьных уроках.

— Вообще ТикТок я начала вести в другой сфере. Я занималась фото, поэтому раньше видео было больше по этой теме. Потом больше времени начала уделять школе, постоянно была в школе. Поэтому решила показывать эту сторону своей жизни, потому что занимает больший процент моей деятельности, — объясняет учительница.

Алина получает хороший фидбек — детям очень нравятся ее видео, они даже придумывают новые идеи и предлагают сниматься.

Однако в работе учителя есть один большой минус — заработные платы. За нагрузку в 31 час в неделю девушка получает 12 тысяч гривен.

По мнению Алины, этого мало, ведь кроме проведения уроков приходится проверять задания, заполнять журналы и готовить уроки на следующий день.

Почему зарубежная литература бывает неинтересной для детей

Учительница из Черновцов уверена, что система Новой украинской школы дает учителю больше свободы, потому что можно выбирать свою форму работы и методы. Также можно корректировать, сколько времени нужно потратить на то или иное произведение:

— Если я хочу больше интересных задач для урока, иногда я сама эти задачи придумываю, разрабатываю. Но это обычно я делаю в выходные, когда есть больше времени. Я могу потратить целую субботу, чтобы разработать интересные задачи для урока, — объясняет Алина.

Также она говорит, что ей очень нравится привлекать искусственный интеллект:

Благодаря ему можно смоделировать облик персонажей: взять описание персонажа, который автор подает, и искусственный интеллект смоделирует изображение. Так учащиеся смогут увидеть визуально, как выглядит этот персонаж.

Бывает, что учащиеся не проявляют интереса на уроке и это дает ему понять, что такой вид работы подросткам неинтересен. Поэтому в следующий раз она придумывает что-то более интересное, чтобы вызвать хорошую реакцию.

К тому же учебная программа испытывает много проблем, например, устаревший план изучения произведений. Некоторые книги рассчитаны не на возраст, в котором их изучают по программе. Есть много произведений, которые нужно учить позже, чтобы их лучше понимать.

— Например, повесть-сказка “Маленький принц”. Раньше это произведение изучали в шестом классе, тогда оно воспринималось как сказочка. Но мы знаем, что там поднимаются важные философские вопросы, которые детям в шестом классе трудно понимать. Сейчас Маленького принца изучают в восьмом классе, и я вижу, что и сейчас его изучать рано, — говорит Алина.

Также зарубежная литература нуждается в более современных произведениях. Учительница говорит, что дети часто читают книги на перемене, но не проявляют интереса к школьной программе из-за ее неактуальности:

Поэтому я считаю, что нужно больше добавить тех произведений, которые были бы интересны детям. Даже я бы рекомендовала добавить те же комиксы, к примеру, японские комиксы. В общем, детям нравятся детективы, фэнтези, утопии, антиутопии.

Нужны ли российские авторы в школьной программе

По словам Алины, при ее обучении русские писатели и поэты составляли 50 процентов от всей школьной программы. Сейчас эти произведения изъяли и заменили более интересными для подростков:

— Например, произведения Ульф Старк, которые изучают в седьмом, восьмом и девятом классах. Сейчас в программе есть Джейн Остин в девятом классе, также читаем Убить пересмешника Харпера Ли.

По ее мнению, то, что дети не изучают российских авторов, это небольшая потеря. Вместо них появились книги, поднимающие важные вопросы:

— Дети сами не желают читать произведения российских авторов. Мы работаем еще по старым учебникам, а программа уже новая. Обычно ученики в учебниках видят этих авторов, открывают учебник, а там Пушкин. И они с недовольным лицом спрашивают: а что мы будем Пушкина изучать? — говорит учительница.

Однако, несмотря на все, Алина считает, что зарубежная литература — очень интересный предмет. Ведь даже те ученики, совсем не читавшие то или иное произведение, или которые ознакомились с его короткой версией, участвуют в обсуждении проблематики книги.

Она также добавляет, что ценность работы учителя состоит в том, что он должен постоянно развиваться и проявлять креатив:

— Основная ценность этой работы состоит в том, что я участвую в формировании будущего поколения. От меня может зависеть то, кем мои ученики станут в будущем.

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Фото: скриншоты с видео Суспільне Чернівці / YouTube

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