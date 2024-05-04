Обучение с ChatGPT и TikTok. Как учительница из Черновцов использует современные технологии на своих уроках

Алина Мец — 24-летняя учительница зарубежной литературы из Черновцов, которая поощряет детей читать школьные произведения с помощью TikTok и ChatGPT.
Когда Алина впервые начала работать в школе, разница между ней и учениками 11 класса составляла всего пять лет. Теперь она проводит уроки для старших и средних классов в местном лицее.
Суспільне Чернівці пообщались с учительницей, которая с помощью новейших технологий и социальных сетей мотивирует подростков изучать литературу.
Алина Мец работает учительницей более двух лет. Решение стать учительницей было неожиданностью и для самой девушки. Случилось это внезапно — ей вакансию в школе предложила одногруппница.
— Первый год, когда я начала работать, у меня с одиннадцатиклассниками разница была 5 лет. Я очень переживала, не знала, как будут меня воспринимать. Но все было хорошо — приняли, — вспоминает Алина.
Она давно заметила, что современные дети отличаются от поколения, которое заканчивало школу 5-6 лет назад. Они открыты, не боятся ошибок и высказывают свое мнение.
Однако творческие работы даются им очень тяжело, ведь в среде соцсетей развивать фантазию и склонность к творческому мышлению очень тяжело:
Мы привыкли к кратким сообщениям и видео. Дети в таком ритме. Поэтому им сложно написать произведение на страницу или полтора. Они напишут 2-3 предложения — и это они уже высказали свое мнение, свою позицию по конкретной теме.
Мы привыкли к кратким сообщениям и видео. Дети в таком ритме. Поэтому им сложно написать произведение на страницу или полтора. Они напишут 2-3 предложения — и это они уже высказали свое мнение, свою позицию по конкретной теме.
Поэтому, чтобы поощрить молодое поколение изучать литературу, Алина выкладывает видео в TikTok, где рассказывает о своих буднях и школьных уроках.
— Вообще ТикТок я начала вести в другой сфере. Я занималась фото, поэтому раньше видео было больше по этой теме. Потом больше времени начала уделять школе, постоянно была в школе. Поэтому решила показывать эту сторону своей жизни, потому что занимает больший процент моей деятельности, — объясняет учительница.
Алина получает хороший фидбек — детям очень нравятся ее видео, они даже придумывают новые идеи и предлагают сниматься.
Однако в работе учителя есть один большой минус — заработные платы. За нагрузку в 31 час в неделю девушка получает 12 тысяч гривен.
По мнению Алины, этого мало, ведь кроме проведения уроков приходится проверять задания, заполнять журналы и готовить уроки на следующий день.
Учительница из Черновцов уверена, что система Новой украинской школы дает учителю больше свободы, потому что можно выбирать свою форму работы и методы. Также можно корректировать, сколько времени нужно потратить на то или иное произведение:
— Если я хочу больше интересных задач для урока, иногда я сама эти задачи придумываю, разрабатываю. Но это обычно я делаю в выходные, когда есть больше времени. Я могу потратить целую субботу, чтобы разработать интересные задачи для урока, — объясняет Алина.
Также она говорит, что ей очень нравится привлекать искусственный интеллект:
Благодаря ему можно смоделировать облик персонажей: взять описание персонажа, который автор подает, и искусственный интеллект смоделирует изображение. Так учащиеся смогут увидеть визуально, как выглядит этот персонаж.
Благодаря ему можно смоделировать облик персонажей: взять описание персонажа, который автор подает, и искусственный интеллект смоделирует изображение. Так учащиеся смогут увидеть визуально, как выглядит этот персонаж.
Бывает, что учащиеся не проявляют интереса на уроке и это дает ему понять, что такой вид работы подросткам неинтересен. Поэтому в следующий раз она придумывает что-то более интересное, чтобы вызвать хорошую реакцию.
К тому же учебная программа испытывает много проблем, например, устаревший план изучения произведений. Некоторые книги рассчитаны не на возраст, в котором их изучают по программе. Есть много произведений, которые нужно учить позже, чтобы их лучше понимать.
— Например, повесть-сказка “Маленький принц”. Раньше это произведение изучали в шестом классе, тогда оно воспринималось как сказочка. Но мы знаем, что там поднимаются важные философские вопросы, которые детям в шестом классе трудно понимать. Сейчас Маленького принца изучают в восьмом классе, и я вижу, что и сейчас его изучать рано, — говорит Алина.
Также зарубежная литература нуждается в более современных произведениях. Учительница говорит, что дети часто читают книги на перемене, но не проявляют интереса к школьной программе из-за ее неактуальности:
Поэтому я считаю, что нужно больше добавить тех произведений, которые были бы интересны детям. Даже я бы рекомендовала добавить те же комиксы, к примеру, японские комиксы. В общем, детям нравятся детективы, фэнтези, утопии, антиутопии.
Поэтому я считаю, что нужно больше добавить тех произведений, которые были бы интересны детям. Даже я бы рекомендовала добавить те же комиксы, к примеру, японские комиксы. В общем, детям нравятся детективы, фэнтези, утопии, антиутопии.
По словам Алины, при ее обучении русские писатели и поэты составляли 50 процентов от всей школьной программы. Сейчас эти произведения изъяли и заменили более интересными для подростков:
— Например, произведения Ульф Старк, которые изучают в седьмом, восьмом и девятом классах. Сейчас в программе есть Джейн Остин в девятом классе, также читаем Убить пересмешника Харпера Ли.
По ее мнению, то, что дети не изучают российских авторов, это небольшая потеря. Вместо них появились книги, поднимающие важные вопросы:
— Дети сами не желают читать произведения российских авторов. Мы работаем еще по старым учебникам, а программа уже новая. Обычно ученики в учебниках видят этих авторов, открывают учебник, а там Пушкин. И они с недовольным лицом спрашивают: а что мы будем Пушкина изучать? — говорит учительница.
Однако, несмотря на все, Алина считает, что зарубежная литература — очень интересный предмет. Ведь даже те ученики, совсем не читавшие то или иное произведение, или которые ознакомились с его короткой версией, участвуют в обсуждении проблематики книги.
Она также добавляет, что ценность работы учителя состоит в том, что он должен постоянно развиваться и проявлять креатив:
— Основная ценность этой работы состоит в том, что я участвую в формировании будущего поколения. От меня может зависеть то, кем мои ученики станут в будущем.
Во время войны быть учителем настоящий вызов, но на оккупированных территориях это может быть по-настоящему опасно. Мы рассказывали об учительнице из Херсонской области, которая преподавала украинский язык дистанционно даже в оккупации.
Фото: скриншоты с видео Суспільне Чернівці / YouTube
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.