Даже в оккупации разговаривала на украинском! История несокрушимой учительницы из Херсонской области

Учительница украинского языка и литературы Татьяна Коробоненко, будучи в оккупации, дистанционно учила детей и не боялась говорить с россиянами на родном украинском языке. Но страх за семью и постоянные обыски заставили покинуть дом.

Татьяна вспоминает, как под гул вражеских танков уже в оккупации преподавала свой предмет. Ежедневно педагог подключала учащихся к онлайн-урокам и учила украинскому языку. И даже в первый день полномасштабной войны она готовилась к тематическому уроку — дню рождения Леси Украинки.

Более 20 лет Татьяна Владимировна преподавала украинский в Белозерской школе. Теперь ее классный кабинет — сплошные руины. Россияне уничтожили все, что учительница готовила к своим урокам десятилетиями. Удалось сохранить только домашнюю библиотеку.

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Я всю свою библиотеку спрятала в подвал, накрыв мусором, так сказать: какие-то были банки и склянки, какой-то хлам, — рассказывает учительница украинского языка и литературы Татьяна Коробоненко.

Почти два месяца оккупации Татьяна Владимировна общалась на украинском. Но боялась не за себя, за учеников. Чтобы детей и их семьи не преследовали за язык.

Сейчас Татьяна Коробоненко преподает в Виннице, где нашла убежище. Вместе с другими учителями помогает ВСУ. Потому что когда началась большая война, эта школа превратилась в волонтерский центр. Здесь до сих пор работает мастерская в поддержку защитников. Помогают здесь и учителям, которых война заставила покинуть свои дома.

Татьяна Коробоненко говорит, что на своих уроках пытается всегда объяснять детям, насколько украинцы сильная и прекрасная нация.

Я им говорю, в украинском языке есть слово “любити”, а есть слово “кохати” — “кохати” жену, “кохати” мужа, а “любити” можно книгу, борщ. Это уже отличает наш язык от русского, — рассказывает учительница.

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