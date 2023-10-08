Навіть в окупації розмовляла українською! Історія незламної вчительки з Херсонщини

Вчителька української мови та літератури Тетяна Коробоненко, перебуваючи в окупації, дистанційно вчила дітей і не боялась говорити з росіянами рідною українською мовою. Але страх за сім’ю та постійні обшуки змусили залишити домівку.

Пані Тетяна пригадує, як під гул ворожих танків вже в окупації викладала свій предмет. Щоденно педагогиня підключала учнів до онлайн-уроків і вчила української мови. І навіть в перший день повномасштабної війни вона готувалася до тематичного уроку — дня народження Лесі Українки.

Понад 20 років Тетяна Володимирівна викладала українську у Білозерській школі. Тепер її класний кабінет — суцільні руїни. Росіяни знищили все, що вчителька готувала для своїх уроків десятиліттями. Вдалося зберегти лише домашню бібліотеку.

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Я всю свою бібліотеку сховала у підвал, накривши сміттям, так сказати: якісь були банки та склянки, якийсь мотлох, — розповідає вчителька української мови та літератури Тетяна Коробоненко.

Майже два місяці окупації Тетяна Володимирівна спілкувалась українською. Та боялась не за себе, а за учнів. Аби дітей та їхні родини не переслідували за мову.

Зараз Тетяна Коробоненко викладає у Вінниці, де знайшла прихисток. Разом з іншими вчителями допомагає ЗСУ. Бо коли почалась велика війна, ця школа перетворилася на волонтерський центр. Тут і досі працює майстерня на підтримку захисників. Допомагають тут і вчителям, яких війна змусила залишити свої домівки.

Тетяна Коробоненко каже, що на своїх уроках намагається завжди пояснювати дітям, наскільки українці сильна та прекрасна нація.

Я їм кажу, в українській мові є слово “любити”, а є слово “кохати” — кохати дружину, кохати чоловіка, а любити можна книжку, борщ. Це вже відрізняє нашу мову від російської, — розповідає вчителька.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про трьох братів з Донеччини, що зараз воюють на Харківщині.

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