Люди

Навіть в окупації розмовляла українською! Історія незламної вчительки з Херсонщини

Людмила Цимбалюк 08 Жовтня 2023, 21:00

Більше відео
0:04:37
Анатолій Кокуш
Культові сцени Матриці та Титаніка. Як до відомих голівудських фільмів доклали руку українці
0:04:13
Військовослужбовець ЗСУ на псевдо Отаман
Догляд — секрет влучності: артилерист Отаман про свою роботу з британською гаубицею
0:04:39
Ексгумація тіла
Окупанти закатували його на смерть! На Харківщині ексгумували тіло місцевого бізнесмена
0:12:16
Віктор Пендальчук
40 днів підвалу і погроз. Розповідь вчителя про полон та освіту на окупованих територіях
Дивитись більше

Останні відео
0:04:37
Анатолій Кокуш

Культові сцени Матриці та Титаніка. Як до відомих голівудських фільмів доклали руку українці
0:04:46
Вчителька з Херсонщини
Навіть в окупації розмовляла українською! Історія незламної вчительки з Херсонщини
0:00:43
Ізраїль
Бійці ЗСУ підтримали Ізраїль! Щире зверенення українських бійців вражає
0:07:07
У Мелітополі окупанти викрадають людей посеред міста
Викрадають людей та контролюють інтернет. У Мелітополі понад 500 жителів у полоні росіян
0:03:53
Найдовший у світі марафон — як долучитися і посилити ППО
Прокачай ППО та підтримай військо! Як долучитися до благодійного найдовшого у світі марафону
0:04:13
Військовослужбовець ЗСУ на псевдо Отаман
Догляд — секрет влучності: артилерист Отаман про свою роботу з британською гаубицею
0:04:39
Ексгумація тіла
Окупанти закатували його на смерть! На Харківщині ексгумували тіло місцевого бізнесмена
0:12:16
Віктор Пендальчук
40 днів підвалу і погроз. Розповідь вчителя про полон та освіту на окупованих територіях
0:03:44
Альфа СБУ
Вони обирають “найжирнішу” ціль! Унікальні кадри роботи групи Альфа СБУ на Запорізькому напрямку
0:01:01
Що таке Залізний купол
Накрити Залізним куполом Україну: розповідаємо про ізраїльську систему ППО
Більше відео
Анатолій Кокуш
Читати далі
Культові сцени Матриці та Титаніка. Як до відомих голівудських фільмів доклали руку українці
Ізраїль
Читати далі
Бійці ЗСУ підтримали Ізраїль! Щире зверенення українських бійців вражає

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь