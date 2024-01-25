Что подарить свекрови на день рождения — удиви “вторую маму”

Оригинальный подарок свекрови на день рождения — волшебный способ, который поможет выстроить хорошие отношения с матерью мужа, найти в ее лице мудрую наставницу и советницу. Идеи оригинальных подарков для свекрови — в нашем материале.

Отношения свекрови и невестки — неисчерпаемый источник для разных анекдотов и реальных бытовых скандалов. Этот миф достаточно устойчив в народе, но на самом деле отношения между людьми строятся по-разному.

Любой праздник — это повод для очередного проявления уважения. И продуманный подарок, который понравится свекрови, увеличивает шансы на долгие и прекрасные отношения.

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При выборе подарка следует руководствоваться определенными критериями:

Суммой средств, которые планируешь потратить на подарок. Возрастом второй матери. Презенты для молодой и активной существенно отличаются от презентов для пожилой женщины. Твоими отношениями с ней и близостью. Если у вас отношения, как у подружек, то допускается даже презент-прикол, чтобы вдвоем посмеяться. Но к этому выбору следует подходить осторожно и взвешенно.

Что можно подарить свекрови на день рождения

Интеллигентной даме уместно будет подарить билеты в театр, на выставку или книги любимых авторов.

Любительница кофе или чая вполне оценит красивую кофеварку, турку, заварник для чая, набор разных сортов элитного кофе или чая.

Если женщина любит готовить, подари ей технику для кухни: более традиционный блендер или хлебопечку, миксер, тостер, мультиварку.

Сейчас в моде сертификаты на товары: косметику, белье, посуду, текстиль, одежду, ювелирные изделия. Есть также сертификаты на различные услуги: косметические, массажные, SPA-салон.

Что подарить свекрови на юбилей — идеи

На юбилей, например, 50, 55, 60, 65 лет и т.п., стоит выбирать подарки особенно внимательно. Вот, что можно подарить на день рождения свекрови:

Вкусный набор элитных сладостей.

Элегантные и стильные кожаные изделия: сумку или кошелек.

Берегиня домашнего очага любого возраста и фанатка комнатных растений, наверное, обрадуется не только оригинальным растениям, но и красивому кашпо.

Если дама активная и любит путешествия, можно презентовать экскурсию или путешествие-отдых. Следует помнить, что такой подарок желательно делать на двоих. Вторым лицом может быть свекор или подруга свекрови.

Большую популярность сейчас приобрели различные мастер-классы: рисования картин, визажа, кулинарии, танца, гончарного искусства и т.д.

Можно как подарок преподнести романтический ужин со свекром в элитном ресторане.

Продукты или товары для здорового образа жизни. Если свекровь разделяет эти идеи, то будет бесконечно рада йогуртнице или пароварке, а также продуктовому набору, включающему экзотические и недешевые продукты: оливковое масло, авокадо и семена чиа.

Индивидуальные подарки, на которые будет нанесено имя свекрови или важные для нее фразы. Футболки с “маминой коронной фразой”, чашки с именем или фото, вышитые полотенца с монограммой — вариантов хватит на многие праздники вперед.

Текстиль: плед, электропокрывало, простыня, набор постельного белья, скатерть, ортопедический матрас.

Новый телефон — если твоя свекровь идет в ногу со временем.

Украшения из натуральных камней — если свекровь любит подобные аксессуары.

Элегантный зонтик.

Букет из денег — пусть сама купит себе то, что ей нужно.

Что не стоит дарить свекрови

Домашних питомцев (собак, кошек) — они могут стать обременением для именинницы. Крепкие напитки — дарить их женщине неуместно. Нижнее белье. Лекарственные препараты. Вещи, которые свекровь точно не любит. Бытовую химию. Ножи.

Выбирать подарок следует с легким сердцем и учитывая вкусы второй мамы. Ну, а выбрав презент, красиво его вручить — дружелюбно и с теплыми, искренними словами.

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