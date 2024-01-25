Що подарувати свекрусі на день народження — здивуй “другу маму”

Оригінальний подарунок свекрусі на день народження — чарівний спосіб, який допоможе вибудувати хороші відносини з матір’ю чоловіка, знайти в її особі мудру наставницю та радницю. Ідеї оригінальних подарунків для свекрухи, які її здивують — у нашому матеріалі.

Відносини свекрухи й невістки — невичерпне джерело для різних анекдотів і цілком реальних побутових скандалів. Цей міф досить стійкий у народі, але насправді відносини між людьми будуються по-різному.

Будь-яке свято — це привід для чергового вияву поваги. І продуманий подарунок, який сподобається свекрусі, збільшує шанси на довгі та прекрасні взаємини.

Зараз також дивляться

При виборі подарунка слід керуватись певними критеріями:

Сума коштів, які плануєш витратити на подарунок. Вік другої мами. Презенти для молодої та активної істотно відрізняються від презентів для літніх жінок. Твої відносини з нею та близькість. Якщо у вас відносини, як у подружок, то допускається навіть презент – прикол, щоб удвох посміятись. Але до цього вибору слід підходити обережно й зважено.

Що можна подарувати свекрусі на день народження

Інтелігентній дамі доречно буде подарувати квитки в театр, на виставку або книги улюблених авторів.

Любителька кави або чаю цілком оцінить красиву кавоварку, турку, заварник для чаю, набір різних сортів елітної кави або чаю.

Якщо жінка любить готувати, подаруй їй техніку для кухні: більш традиційний блендер або хлібопічку, міксер, тостер, мультиварку.

Зараз у моді різноманітні сертифікати на товари: косметику, білизну, посуд, текстиль, одяг, ювелірні вироби. Є також сертифікати на різноманітні послуги: косметичні, масажні, у SPA-салон.

Що подарувати свекрусі на ювілей — ідеї подарунків

На ювілей, наприклад, 50, 55, 60, 65 років тощо варто обирати подарунки особливо уважно. Ось, що можна подарувати на день народження свекрусі:

Смачний набір елітних солодощів.

Елегантні й стильні шкіряні вироби: сумку або гаманець.

Берегиня домашнього вогнища будь-якого віку і фанатка кімнатних рослин, напевно, буде рада не тільки оригінальним рослинам, але й красивому кашпо.

Якщо дама активна і полюбляє подорожі, можна презентувати екскурсійну поїздку або подорож-відпочинок. Слід пам’ятати, що такий подарунок бажано робити на двох. Другою особою може бути свекор або подруга свекрухи.

Великої популярності зараз набули різноманітні майстер-класи: малювання картин, візажу, кулінарії, танцю, гончарного мистецтва тощо.

Можна як подарунок піднести романтичну вечерю зі свекром в елітному ресторані.

Продукти або товари для здорового способу життя. Якщо свекруха поділяє ці ідеї, то буде нескінченно рада йогуртниці або пароварці, а також продуктовому набору, що включає екзотичні та недешеві продукти: оливкову олію, авокадо і насіння чіа.

Індивідуальні подарунки, на яких буде нанесене ім’я свекрухи або важливі для неї фрази. Футболки з “маминою коронною фразою”, чашки з ім’ям або фото, вишиті рушники з монограмою — варіантів вистачить на багато свят вперед.

Текстиль: плед, електропокривало, простирадло, набір постільної білизни, скатертина, ортопедичний матрац.

Новий телефон — якщо твоя свекруха йде в ногу з часом.

Прикраси з натуральних каменів — якщо свекруха любить подібні аксесуари.

Елегантну парасольку.

Букет з грошей — нехай сама купить собі те, що їй потрібно.

Що не варто дарувати свекрусі

Домашні вихованці (собаки, кішки) — вони можуть стати обтяженням для іменинниці. Міцні напої — дарувати їх жінці недоречно. Спідня білизна. Лікарські засоби. Речі, які свекруха точно не любить. Побутову хімію. Ножі.

Вибирати подарунок слід з легким серцем і з огляду на смаки другої мами. Ну, а вибравши презент, красиво його вручити — доброзичливо і з теплими, щирими словами.

А ще тримай наш матеріал про те, що подарувати свекру на день народження, щоб засвідчити свою повагу.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.