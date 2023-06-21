Как быстро выучить английских и не перегореть

Главный секрет, который позволяет быстро изучать английский – это максимально глубокое погружение в языковую среду.

Именно поэтому на интенсивных курсах, которые предлагают быстро выучить иностранный, обычно проводится минимум 4 занятия в неделю, а дополнительно студенты должны заниматься в English Club и выполнять много домашних заданий.

Но в таком режиме очень просто перегореть и вовсе утратить интерес к учебному процессу. Поэтому сегодня рассказываем, как быстро выучить английский без вреда для ментального здоровья и с максимально высоким результатом.

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Рекомендации, как выучить английский быстро и с удовольствием

Если ставите себе цель выучить английский в максимально сжатые сроки, обязательно учтите нижеприведенные рекомендации:

Планируйте график . Вашему уму и организму нужно привыкнуть к новой нагрузке, поэтому очень важно создать четкий повторяющийся изо дня в день график, чтобы эта адаптация произошла максимально быстро. Если хотите выучить язык и не перегореть, обязательно включайте в дневной распорядок время для отдыха и качественного восстановления сил.

Запишитесь на современные курсы . Педагогика как наука не стоит на месте, а поэтому в современные курсы внедряются новые подходы к преподаванию английского языка, которые позволяют осваивать его более быстро и, что крайне важно, интересно.

Найдите цель, которая будет вдохновлять . В любом деле важно осознавать финальную цель, чтобы не сбиться во время пути. Например, попробуйте представить себя за границей во время свободного разговора с иностранцами, или на новой должности, на которую вы раньше не могли претендовать из-за незнания языка, и попробуйте насладиться своим успехом. А затем приступайте к работе, чтобы эта картинка стала реальностью.

Замечайте свои результаты . Хотя прямо сейчас вы пытаетесь разобраться, как быстро выучить английский, важно понимать, что финальный результат не будет достигнут в течение недели или одного месяца. Вероятно, на достижение поставленной цели вам потребуется потратить минимум год. Чтобы не потерять интерес к занятиям и все же выучить язык, старайтесь замечать свои промежуточные результаты – то, насколько ваши знания буквально каждый день становятся лучше и глубже.

Дайте себе достаточное количество времени . Старайтесь адекватно оценивать свои возможности и сложность английского языка. Лучше вовсе не ставить временные ограничения относительно того, когда вы сможете выучить иностранный. Смиритесь с мыслью, что процесс обучения бесконечен и совершенствоваться можно до конца своих дней.

Не пытайтесь достичь идеала . Отправлю свое резюме в международную компанию, только когда начну идеально говорить на английском? Чтобы быть крутым специалистом, необязательно в совершенстве владеть языком. Важно не двигаться к тому, чтобы освоить какой-то конкретный уровень, а к тому, чтобы сразу начинать использовать все полученные знания.

Успехов!

Кстати, некоторые думают, что изучение иностранного языка — это для молодежи. Нужно отбрасывать этот стереотип подальше. Ранее мы с преподавательницей разобрали подробно, как выучить английский после 40 лет.