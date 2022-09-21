Машина с пробегом, а не с сюрпризом. Что нужно знать, покупая б/у авто

Из-за экономической ситуации в стране украинцы пытаются экономить. Вместе с тем существуют необходимые покупки для комфортной жизни — например, авто. Дешевле будет купить авто с пробегом, а не новое из салона. Что нужно знать владельцам авто с пробегом — объясняем дальше.

Сначала следует заменить все технические жидкости. Даже если предыдущий хозяин с честными глазами и чеками с СТО доказывал, что недавно провел все регламентные работы — лучше выполнить этот процесс самостоятельно.

Замени масло, фильтры, тормозную жидкость и антифриз. Лишней такая забота не будет, а от возможных проблем защитит.

Проверь шины и диски. Чтобы провести тщательный осмотр шин и дисков, их нужно снять и разбортировать. Но даже если этого не делать, следует хорошо осмотреть покрышку на предмет грыж, порезов и заплат. Если шина повреждена, лучше ее сразу заменить. То же касается и дисков.

Позаботься о кузове: тщательно вымой автомобиль, осмотри кузов на наличие скрытых или мелких повреждений. Если нужно, закрась их.

Обнови набор первой необходимости.

Аптечка, буксировочный трос, домкрат, баллонный ключ, знак аварийной остановки, набор инструментов, перчатки, салфетки и светоотражающий жилет — без этих вещей отправляться в путь не стоит.

Можно также положить в машину щетку, пару тряпок, солнцезащитный экран, средство WD-40 — они весят мало, а могут пригодиться в любой момент.

Замени все изношенные узлы. С этим тебе помогут на СТО.

Особенно это касается систем, влияющих на безопасность — тормозов, рулевого управления, средств безопасности и т.д.

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