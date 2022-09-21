Машина с пробегом, а не с сюрпризом. Что нужно знать, покупая б/у авто

Из-за экономической ситуации в стране украинцы пытаются экономить. Вместе с тем существуют необходимые покупки для комфортной жизни — например, авто. Дешевле будет купить авто с пробегом, а не новое из салона. Что нужно знать владельцам авто с пробегом — объясняем дальше.
Сначала следует заменить все технические жидкости. Даже если предыдущий хозяин с честными глазами и чеками с СТО доказывал, что недавно провел все регламентные работы — лучше выполнить этот процесс самостоятельно.
Замени масло, фильтры, тормозную жидкость и антифриз. Лишней такая забота не будет, а от возможных проблем защитит.
Замени масло, фильтры, тормозную жидкость и антифриз. Лишней такая забота не будет, а от возможных проблем защитит.
Аптечка, буксировочный трос, домкрат, баллонный ключ, знак аварийной остановки, набор инструментов, перчатки, салфетки и светоотражающий жилет — без этих вещей отправляться в путь не стоит.
Аптечка, буксировочный трос, домкрат, баллонный ключ, знак аварийной остановки, набор инструментов, перчатки, салфетки и светоотражающий жилет — без этих вещей отправляться в путь не стоит.
Можно также положить в машину щетку, пару тряпок, солнцезащитный экран, средство WD-40 — они весят мало, а могут пригодиться в любой момент.
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Особенно это касается систем, влияющих на безопасность — тормозов, рулевого управления, средств безопасности и т.д.
Особенно это касается систем, влияющих на безопасность — тормозов, рулевого управления, средств безопасности и т.д.
О своей машине нужно заботиться, особенно перед сменой сезонов. Как подготовить автомобиль к зиме, можешь узнать в нашем материале.
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