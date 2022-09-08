От резины до антифриза — как подготовить авто к будущим холодам и зиме

Готовь сани летом — так гласит народная поговорка. Эта мудрость хорошо известна автовладельцам, ведь для того, чтобы тебе не пришлось часто производить ремонт автомобиля, за ним нужен особый уход.

Это особенно важно, когда погода на улице не способствует путешествиям на автомобиле. Мы уже писали о том, как безопасно ездить во время ливня и подготовить к этому авто. Сегодня расскажем тебе о том, как подготовить автомобиль к зиме. Сейчас сделать это будет дешевле, чем когда снег заметет улицы свободных украинских городов.

Как подготовить авто к зиме: советы

Сначала отметим, что зима — самое опасное время для водителей из-за ряда факторов:

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скользкая дорога;

сильные осадки;

мороз и обледенение машины;

соль на дорогах, которая может привести к коррозии кузова, и т.д.

А это значит, что ты должен(-на) быть особенно внимательным(-ой) и осторожным(-ой) и подготовить машину к сложным условиям.

Диагностика автомобиля

Украинцы понемногу привыкают к практике проведения чекапов состояния здоровья. И также тщательно проверяют исправность автомобиля перед дальней поездкой. Однако готовить машину нужно к каждому сезону. Тогда и советуют проводить диагностику.

Есть и свои “но”: для автомобилей, которые используются более трех лет, регулярная диагностика обязательна. От этого зависит твоя безопасность и безопасность окружающих людей.

Дополнительная диагностика не помешает автомобилям, работающим в тяжелых или экстремальных условиях, например машины бойцов на фронте.

Общая рекомендация — проверяй машину и проводи диагностику не реже одного раза в год.

Если собираешься покупать подержанное авто — не пожалей средств на его проверку, чтобы не купить кота в мешке. Диагностику можно провести в твоем городе на проверенном СТО, например OILER в Киеве.

Зимняя резина для авто

Неотложной потребностью является покупка или проверка (при наличии) зимних шин для автомобиля. Некоторые водители предпочитают всесезонную резину для автомобиля, но опытные автолюбители признают, что такой тип шин демонстрирует худшие результаты в сложных погодных условиях.

Поэтому лучше остановить свой выбор на шипованной или фрикционной (с липучками) резине. Первую советуют выбрать, если планируешь длительные выезды за пределы города, вторая будет удачным вариантом на дорогах города.

И помни: резину следует менять на всех колесах одновременно. Это оказывает непосредственное влияние на безопасность и характер движения авто.

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Замена аккумулятора

Следи за сроком службы твоего аккумулятора, ведь морозы — это дополнительная нагрузка на устройство.

Средний срок годности аккумулятора автомобиля — от трех до пяти лет. Чтобы не попасть впросак, его нужно менять вовремя. Редакция Вікна-новини советует обращаться к специалистам, чтобы случайно не приобрести устройство, которое не будет подходить к твоему авто.

А если у тебя новенький аккумулятор, проверь его исправность и отсутствие повреждений на клеммах и проводах.

Промывка двигателя

Это довольно дискуссионный вопрос среди автовладельцев, ведь на самом деле промывка двигателя нужна не всем машинам. В первую очередь речь идет об автомобилях:

с пробегом более 50 тыс. км;

с турбинным двигателем;

эксплуатируемых в тяжелых условиях;

после покупки не в официальном салоне;

для которых был изменен тип масла в двигателе (другая фирма, вязкость, тип масла — например, с минерального на синтетическое).

В целом промывку двигателя делают для того, чтобы убрать остатки старой смазки и избавиться от наслоений грязи, которая накапливается в смазке. Не уверен(-а), нужна ли тебе промывка двигателя — спроси у специалистов из Оiler.ua.

Антифриз

Еще одна важная составляющая, о которой следует позаботиться, если готовишь автомобиль к зиме — это антифриз. Он нужен для того, чтобы защитить двигатель от обледенения во время холодов и перегрева в жару.

Также антифриз помогает избежать коррозии.

Специалисты советуют заливать антифриз в соотношении 1:1 с омывателем стекла. И не забудь проверить форсунки омывателя. Они должны быть исправны.

Регулировка фар

Такой шаг не помешает, но сначала советуем проверить исправность фар. Если заметишь неработающую лампочку, замени ее сразу же.

Также следует не забывать и о лобовом стекле. Оно должно быть чистым и обеспечивать хорошую видимость.

Замена свечей

Проверка и замена свечей — рутинное дело для автовладельца. Не забудь о ней, когда будешь готовить авто к зиме. Обычно проблемы со свечами хорошо слышны даже просто водителю. Прислушайся к своей машине внимательнее.

Проверка тормозов

Проверка или замена (при необходимости) тормозных дисков и колодок — дело, на котором не экономят. Даже если твои колодки не очень изношены, мы все же рекомендуем перед зимним периодом заменить их в целях безопасности.

А вот тормозную жидкость следует менять не реже раза в два года. При покупке посоветуйся с консультантом, какую жидкость лучше выбрать, чтобы она прослужила долго и была безопасной.

Что лучше иметь при себе в авто зимой

Чаще всего мы вспоминаем о необходимых вещах, уже оказавшись в экстремальных условиях. А мы советуем положить все необходимое в машину заранее, чтобы лишний раз не переживать по пустякам.

Итак, в твоей машине зимой должны быть:

буксировочный трос;

лопата;

провод для “прикуривания”;

запасные колеса;

моторная смазка;

перчатки;

средство для размораживания замков или силиконовая смазка;

щетка и скребок;

фонарь;

аптечка.

Как мы видим, подготовить автомобиль к зиме не так просто, но надеемся, что с нашими советами это занятие станет для тебя чуть проще.

А пока на улице еще не зима, читай, как подготовить авто и безопасно ездить в ливень. Наши советы точно пригодятся тебе этой осенью.

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