Від гуми до антифризу — як підготувати авто до майбутніх холодів та зими

Готуй сани влітку — так мовить народна приказка. Ця мудрість добре відома автовласникам, адже для того, щоб тобі не довелося частенько проводити ремонт автомобіля, за ним потрібен особливий догляд.

Надто коли погода надворі не сприяє подорожам на автомобілі. Ми вже писали про те, як безпечно їздити під час зливи та підготувати до цього авто. Сьогодні ж розповімо тобі про те, як підготувати авто до зими. Нині зробити це буде дешевше, ніж коли сніг замете вулиці вільних українських міст.

Як підготувати авто до зими: поради

Спершу зазначимо, що зима — найнебезпечніша пора для водіїв через низку факторів:

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слизька дорога;

сильні опади;

морози й обмерзання машини;

сіль на дорогах, що може призвести до корозії кузова, тощо.



А це означає, що ти маєш бути особливо пильним(-ою) та обережним(-ою) і підготувати машину до складних умов.

Діагностика автомобіля

Українці потроху звикають до практики проведення чекапів стану здоров’я. І так само прискіпливо перевіряють справність автівки перед далекою поїздкою. Однак готувати машину потрібно до кожного сезону. Тоді й радять проводити діагностику.

Є й свої “але”: для автівок, які використовуються понад три роки, регулярна діагностика — обов’язкова. Від цього залежить безпека твоя та людей довкола.

Додаткова діагностика не завадить автомобілям, які працюють у важких чи екстремальних умовах, як-от машини бійців на фронті.

Загальна рекомендація — перевіряй машину та проводь діагностику не рідше ніж один раз на рік.

Якщо збираєшся купувати вживане авто — не пошкодуй коштів на його перевірку, щоб не придбати кота в мішку. Діагностику можна провести у твоєму місті на перевіреному СТО, наприклад, OILER у Києві.

Зимова гума для авто

Нагальною потребою є купівля або перевірка (у разі наявності) зимових шин для автівки. Дехто з водіїв віддає перевагу всесезонній гумі для автомобіля, але досвідчені автолюбителі визнають, що такий тип шин демонструє гірші результати у складних погодних умовах.

Тож краще зупинити свій вибір на шипованій чи фрикційній (з липучками) гумі. Першу радять обрати, якщо плануєш тривалі виїзди за межі міста, друга буде вдалим варіантом саме на дорогах міста.

І пам’ятай: гуму слід міняти на всіх колесах одночасно. Це безпосередньо впливає на безпеку та характер руху авто.

Читати на тему “Як безпечно кермувати авто взимку?”

Заміна акумулятора

Пильнуй за строком служби твого акумулятора, адже морози — це додаткове навантаження на пристрій.

Середній строк придатності акумулятора автомобіля — від трьох до п’яти років. Щоб не втрапити у халепу, його потрібно міняти вчасно. Редакція Вікон радить звертатися до фахівців, щоб не придбати ненароком пристрій, який не підходитиме до твого авто.

А якщо маєш новенький акумулятор, перевір його справність та відсутність ушкоджень на клемах та дротах.

Промивання двигуна

Це досить дискусійне питання серед автовласників, адже направду промивання двигуна потрібне не всім машинам. Насамперед йдеться про автівки:

з пробігом понад 50 тис. км;

з турбованим двигуном;

які експлуатуються у важких умовах;

після купівлі не в офіційному салоні;

для яких було змінено тип мастила у двигуні (інша фірма, в’язкість, тип мастила — наприклад, з мінерального на синтетичне).

Загалом двигун промивають для того, щоб прибрати залишки старого мастила та позбутися нашарувань бруду, який накопичується в мастилі. Вагаєшся, чи потрібне тобі промивання двигуна — спитай у фахівців з Оiler.ua.

Антифриз

Ще одна важлива складова, про яку слід подбати, якщо готуєш автомобіль до зими — це антифриз. Він потрібен для того, щоб захистити двигун від обмерзання під час холодів та перегрівання — у спеку.

Також антифриз допомагає уникнути корозії.

Фахівці радять заливати антифриз у співвідношенні 1:1 з омивачем скла.

І не забудь перевірити форсунки омивача. Вони мають бути справні.

Регулювання фар

Такий крок не завадить, але спершу радимо перевірити справність фар. Якщо помітиш неробочу лампочку — заміни одразу.

Так само слід не забувати і про лобове скло. Воно має бути чистим і забезпечувати гарну видимість.

Заміна свічок

Перевірка та заміна свічок — рутинна справа для автовласника. Не забудь про неї, коли готуватимеш авто до зими. Зазвичай проблеми зі свічками добре чути навіть звичайному водієві чи водійці. Тож прислухайся до автівки пильніше.

Перевірка гальм

Перевірка або заміна (за потреби) гальмівних дисків та колодок — справа, на якій не економлять. Навіть якщо твої колодки не дуже зношені, ми все ж радимо перед зимовим періодом змінити їх з метою безпеки.

А от гальмівну рідину слід міняти не рідше ніж раз на два роки. Під час купівлі порадься з консультантом, яку рідину краще обрати, щоб вона прослужила довго і була безпечною.

Що краще мати при собі в авто взимку

Згадати про необхідні речі легше, опинившися в екстремальних умовах. А ми радимо покласти все необхідне до автівки заздалегідь, щоб зайвий раз не перейматися через дрібниці.

Тож у твоїй машині взимку мають бути:

буксирувальний трос;

лопата;

дріт для “прикурювання”;

запасні колеса;

моторне мастило;

рукавички;

засіб для розморожування замків або силіконове мастило;

щітка і скребок;

ліхтар;

аптечка.

Як бачимо, підготувати автомобіль до зими не так просто, але маємо надію, що з нашими порадами це тобі буде трошки легше.

А поки на дворі ще не зима, читай, як підготувати авто та безпечно керувати у зливу. Це неодмінно знадобиться восени.