Аби обійшлося без казусів: 10 порад як підготувати авто до осені

Не варто думати, що авто вразливе лише до зимових температурних перепадів та опадів: автомобілістам варто готувати свого залізного коня й до осені. Зазвичай, осіння погода несе багато неприємних сюрпризів: слизькі дороги, запотіле скло, до того ж — починає раніше темніти.

Інструктор з контраварійного водіння Сергій Гусєв каже: такі речі впливають і на авто, і на безпеку пасажирів та водія.

Поради, як підготувати авто до осені

Оглянути лакофарбове покриття автомобіля. Якщо наявні якісь сколи, тріщини чи подряпини — осіння волога обов’язково “вчепиться” у це місце та спровокує корозію. Варто добре вимити авто, особливо у важкодоступних місцях над колесами, арками чи дощовиками, диски шин. У таких місцях назбирується багато пилу та бруду, а під час осінніх злив вони можуть почати гнити разом із металом. Добре вичистити скло — можна навіть зі спецзасобом. У гарну погоду може здатися, що зі склом все нормально, проте при збільшенні вологості воно моментально запотіває, що несе додаткову небезпеку для водія.

З цієї ж і не тільки причини варто перевірити систему кондиціонування та опалення. Подбай про килимки в авто: найкраще використовувати гумові, або під тканинні покласти плівку, щоб волога не проникала під них. Щосезону варто перевіряти свої колеса, аби бути впевненим, що вони ще не зносилися. Краще перевірити протектори на наявність надривів, розривів завчасно. Перевір гальма для того, аби бути у безпеці. Особливо, якщо цього літа автівка побувала у пісках: піщинки могли потрапити до гальмівної системи і створити небезпеку. Також краще перевірити й гумові шланги, які за високих літніх температур могли потріскатись. Світло фар восени вмикається раніше та частіше, тож їх також потрібно перевірити. Обов’язково перевірити стопи, повороти, протитуманні ліхтарі, ближнє та дальнє світло. Останнє необхідно ще й відрегулювати, аби не сліпити інших учасників дорожнього руху.

Не забудь про зимові шини, які можна ставити уже на початку осені. Якщо ж таких немає — їх краще купити уже зараз, коли й ціни нижчі, й попит менший. Вчасно перейди на зимове паливо, яке не густіє від низьких температур, і перевір роботу свого акумулятора, аби неприємності не виникли в найнесподіваніший момент.

Краще підготуватися заздалегідь, аби не втрапити у халепу зненацька. Особливо гостро це стосується тих, хто забуває вчасно заправити бак автомобіля. Але що робити, коли паливо закінчилося посеред дороги — читай у матеріалі.

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