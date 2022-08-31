Аби обійшлося без казусів: 10 порад як підготувати авто до осені

Не варто думати, що авто вразливе лише до зимових температурних перепадів та опадів: автомобілістам варто готувати свого залізного коня й до осені. Зазвичай, осіння погода несе багато неприємних сюрпризів: слизькі дороги, запотіле скло, до того ж — починає раніше темніти.
Інструктор з контраварійного водіння Сергій Гусєв каже: такі речі впливають і на авто, і на безпеку пасажирів та водія.
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Краще підготуватися заздалегідь, аби не втрапити у халепу зненацька. Особливо гостро це стосується тих, хто забуває вчасно заправити бак автомобіля. Але що робити, коли паливо закінчилося посеред дороги — читай у матеріалі.
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