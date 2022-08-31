Чтобы обошлось без казусов: 10 советов, как подготовить авто к осени

Не стоит думать, что авто уязвимо только к зимним температурным перепадам и осадкам: автомобилистам стоит готовить свою железную лошадь и к осени. Как правило, осенняя погода несет много неприятных сюрпризов: скользкие дороги, запотевшие стекла, к тому же, начинает раньше темнеть.
Инструктор по контраварийному вождению Сергей Гусев говорит: такие вещи влияют и на авто, и на безопасность пассажиров и водителя.
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Лучше подготовиться заранее, чтобы не попасть впросак врасплох. Особенно остро это касается тех, кто забывает своевременно заправить бак автомобиля. Но что делать, когда топливо закончилось посреди дороги — читай в материале.
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