Чтобы обошлось без казусов: 10 советов, как подготовить авто к осени

Не стоит думать, что авто уязвимо только к зимним температурным перепадам и осадкам: автомобилистам стоит готовить свою железную лошадь и к осени. Как правило, осенняя погода несет много неприятных сюрпризов: скользкие дороги, запотевшие стекла, к тому же, начинает раньше темнеть.

Инструктор по контраварийному вождению Сергей Гусев говорит: такие вещи влияют и на авто, и на безопасность пассажиров и водителя.

Советы, как подготовить автомобиль к осени

Осмотреть лакокрасочное покрытие автомобиля. Если есть какие-то сколы, трещины или царапины — осенняя влага обязательно “вцепится” в это место и спровоцирует коррозию. Следует хорошо вымыть автомобиль, особенно в труднодоступных местах — над колесами, арками или дождевиками, диски шин. В такие места собирается много пыли и грязи, а во время осенних ливней это все может начать гнить вместе с металлом. Хорошо вычистить стекло — можно даже со спецсредством. В хорошую погоду может показаться, что со стеклом все нормально, однако при увеличении влажности оно моментально запотевает, что несет дополнительную опасность для водителя.

По этой же и не только причине следует проверить систему кондиционирования и отопления. Позаботься о ковриках в авто: лучше всего использовать резиновые, или под тканевые положить пленку, чтобы влага не проникала под них. Каждый сезон следует проверять свои колеса, чтобы быть уверенным, что они еще не износились. Лучше проверить протекторы на наличие надрывов, разрывов заранее. Проверь тормоза для того, чтобы быть в безопасности. Особенно, если этим летом автомобиль побывал в песках: песчинки могли попасть в тормозную систему и создать опасность. Также лучше проверить и резиновые тормозные шланги, которые при высоких летних температурах могли потрескаться. Свет фар осенью включается раньше и чаще, поэтому их тоже нужно проверить. Обязательно проверь стопы, повороты, противотуманные фонари, ближний и дальний свет. Последнее необходимо еще и отрегулировать, чтобы не слепить других участников дорожного движения.

Не забудь о зимней шине, которую можно ставить уже в начале осени. Если же такой нет — ее лучше купить уже сейчас, когда цены ниже и спрос меньше. Вовремя перейди на зимнее топливо, не густеющее от низких температур, и проверь работу своего аккумулятора, чтобы неприятности не возникли в самый неожиданный момент.

Лучше подготовиться заранее, чтобы не попасть впросак врасплох. Особенно остро это касается тех, кто забывает своевременно заправить бак автомобиля. Но что делать, когда топливо закончилось посреди дороги — читай в материале.

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