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Старые водительские удостоверения в Украине и за рубежом: нужно ли переоформлять документ и как это сделать

Мария Дзюба, редактор сайта 12 июня 2025, 13:45
Старые водительские удостоверения в Украине и за рубежом: нужно ли переоформлять документ и как это сделать
Фото Pexels

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