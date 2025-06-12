Старые водительские удостоверения в Украине и за рубежом: нужно ли переоформлять документ и как это сделать

В Украине водительские удостоверения старого образца остаются действительными и не требуют обязательной замены.

Однако, для интеграции с современными электронными сервисами и обеспечения соответствия международным стандартам водителям рекомендуется обменять старые удостоверения на новые.

Действительность водительских удостоверений старого образца

Все ранее выданные в Украине водительские удостоверения являются действительными без ограничений. Это означает, что водители могут продолжать пользоваться своими старыми документами без необходимости их обмена.

Однако удостоверения, выданные до 2013 года, могут не отображаться в электронных реестрах, что усложняет их использование в современных цифровых сервисах, таких как мобильное приложение Дія.

Преимущества обмена на новое удостоверение

Интеграция с электронными сервисами : новые водительские удостоверения отображаются в приложении Дія , что упрощает доступ к цифровым услугам и позволяет использовать электронную версию документа.

Международное признание: пластиковые удостоверения нового образца соответствуют международным стандартам, что облегчает их использование за границей. Некоторые страны могут требовать наличие современного удостоверения для управления транспортными средствами на их территории.

Процедура обмена водительского удостоверения

Обменять старое удостоверение на новое можно в сервисных центрах МВД или онлайн через Электронный кабинет водителя и приложение Дія.

Для этого необходимо предоставить:

Паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность.

Копию справки о присвоении идентификационного кода.

Действующее водительское удостоверение.

Медицинскую справку о пригодности к управлению транспортными средствами (на период военного положения не является обязательной).

Процедура обмена проста и быстра, а новое удостоверение можно получить в день обращения. Ориентировочная стоимость услуги – 572 грн, без учета банковской комиссии.

Использование украинских водительских удостоверений за границей

С 18 июля 2022 года украинские водительские права признаны действительными в Европе. Важно учитывать, что речь идет об украинских удостоверениях, выданных после 1993 года.

К ним относятся:

пластиковые удостоверения розового, желтого и голубого цветов,

ламинированные бумажные водительские права.

Водительские книжечки, выданные до 1993 года, не дают законного права на управление автомобилем в странах ЕС.

Украинцы, находящиеся в странах ЕС до 90 дней, имеющие статус беженца или временную защиту, могут использовать украинское водительское удостоверение без необходимости его обмена в течение всего периода пребывания под защитой.

При оформлении вида на жительство требуется получение национального водительского удостоверения страны проживания.

Получение международного водительского удостоверения

Для управления транспортными средствами в странах, не признающих национальные водительские удостоверения, рекомендуется оформить международное водительское удостоверение, – отмечает Главный сервисный центр МВД Украины.

Это можно сделать в территориальных сервисных центрах МВД, предоставив следующие документы:

Национальное водительское удостоверение.

Паспорт.

Фотографию.

Срок действия международного водительского удостоверения – 3 года, но не более срока действия национального удостоверения.

Хотя водительские удостоверения старого образца остаются действительными, их обмен на новый документ обеспечит интеграцию с современными электронными сервисами и соответствие международным стандартам.

Это особенно важно для тех, кто планирует поездки за границу или хочет пользоваться цифровыми услугами в Украине.

Актуальная информация о действительности и обмене водительских удостоверений доступна на официальном сайте Главного сервисного центра МВД Украины.

Фото: автошколы Pegas

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