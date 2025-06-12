Старі водійські посвідчення в Україні та за кордоном: чи потрібно переоформлювати документ і як це зробити

В Україні посвідчення водія старого зразка залишаються дійсними та не потребують обов’язкової заміни.

Однак, для інтеграції з сучасними електронними сервісами та забезпечення відповідності міжнародним стандартам, водіям рекомендується обміняти старі посвідчення на нові.

Дійсність посвідчень водія старого зразка

Усі раніше видані в Україні посвідчення водія є чинними без обмежень. Це означає, що водії можуть продовжувати користуватися своїми старими документами без необхідності обміну.

Проте, посвідчення, видані до 2013 року, можуть не відображатися в електронних реєстрах, що ускладнює їх використання в сучасних цифрових сервісах, таких як мобільний додаток Дія.

Переваги обміну на нове посвідчення

Інтеграція з електронними сервісами : Нові посвідчення водія відображаються в додатку Дія, що спрощує доступ до цифрових послуг та дозволяє використовувати електронну версію документа.

Міжнародне визнання: Пластикові посвідчення нового зразка відповідають міжнародним стандартам, що полегшує їх використання за кордоном. Деякі країни можуть вимагати наявність сучасного посвідчення для керування транспортними засобами на їх території.

Процедура обміну посвідчення водія

Обміняти старе посвідчення на нове можна в сервісних центрах МВС або онлайн через Електронний кабінет водія, застосунок Дія.

Для цього необхідно надати:

Паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу.

Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду.

Наявне посвідчення водія.

Медичну довідку про придатність до керування транспортними засобами (на період воєнного стану не є обов’язковою).

Процедура обміну є простою та швидкою, а нове посвідчення можна отримати у день звернення. Орієнтовна вартість послуги становить 572 грн, без урахування банківської комісії.

Використання українських посвідчень водія за кордоном

З 18 липня 2022 року українські водійські права дійсні в Європі. Важливо враховувати, що йдеться про українські права, видані після 1993 року:

посвідчення у формі пластикової картки рожевого, жовтого та блакитного кольору,

ламіновані паперові права.

Книжечки, видані до 1993 року, не дають законного права керувати автомобілем у країнах ЄС.

Українці, які перебувають у країнах ЄС до 90 днів, у статусі біженця або під тимчасовим захистом, можуть користуватися українським посвідченням водія без необхідності його обміну протягом усього періоду перебування під захистом.

При оформленні посвідки на проживання необхідно отримати національні права нової країни проживання.

Отримання міжнародного посвідчення водія

Для керування транспортними засобами в країнах, які не визнають національні посвідчення водія, рекомендується отримати міжнародне посвідчення водія зазначає Головний сервісний центр МВС України.

Це можна зробити в територіальних сервісних центрах МВС, надавши необхідні документи, такі як

Національне посвідчення водія.

Паспорт.

Фотокартку.

Термін дії міжнародного посвідчення водія — 3 роки, але не більше строку дії національного посвідчення водія.

Хоча посвідчення водія старого зразка залишаються дійсними, обмін на новий документ забезпечить інтеграцію з сучасними електронними сервісами та відповідність міжнародним стандартам.

Це особливо важливо для тих, хто планує подорожі за кордон або бажає користуватися цифровими послугами в Україні.

Пам’ятай, що актуальна інформація щодо дійсності та обміну посвідчень водія доступна на офіційному сайті Головного сервісного центру МВС України.

Фото: автошколи Pegas

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