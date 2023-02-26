Какие страны празднуют 8 марта и что это за праздник

8 марта сейчас — праздник женщин, весны, красоты и тюльпанов. Однако возникло оно под совсем другим поводом.
К сожалению, общество не всегда было гендерно равным. Раньше женщины не имели таких же прав, что и мужчины. Потому неоднократно выходили на демонстрации против дискриминации. Понемногу общество менялось и вскоре было готово отойти от патриархальных обычаев.
В 1977 году Генеральная Ассамблея ООН призвала все государства провозгласить любой день года Международным днем прав женщин и мира, в соответствии с их историческими и национальными традициями.
Это создало благоприятные условия для искоренения дискриминации женщин и их полного и равноправного вовлечения в социальное развитие.
В Европе Международный женский день был впервые отмечен 19 марта 1911 г. В тот день люди вышли на улицы с требованием предоставить женщинам избирательное право, право на оплату труда наравне с мужчинами и право занимать государственные должности.
Уже через два года Международный женский день праздновали 8 марта. А какие страны празднуют этот праздник до сих пор, читай в материале.
8 марта осталось государственным праздником для многих постсоветских стран. В основном для этого дня предусмотрен государственный выходной.
В этих странах 8 марта не выходной день, а мужчины не спешат покупать женщинам тюльпаны. Ведь это скорее Международный день борьбы за права женщин и международный мир, а не праздник весны.
Украина постепенно отходит от советского наследия, общество готово к кардинальным переменам. Известно, что СССР использовал этот праздник в собственных пропагандистских целях. Посредством него женщине указывали выгодную для Союза модель поведения и место в обществе.
Недавно на рассмотрение Верховной Рады подали законопроект. В нем предложили альтернативу вместо 8 марта праздновать День украинской женщины 25 февраля.
Как украинцы будут праздновать во время военного положения? Все, что известно об отмене и переносе праздников 2023 года, мы рассказали в материале.
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