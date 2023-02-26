Какие страны празднуют 8 марта и что это за праздник

8 марта сейчас — праздник женщин, весны, красоты и тюльпанов. Однако возникло оно под совсем другим поводом.

К сожалению, общество не всегда было гендерно равным. Раньше женщины не имели таких же прав, что и мужчины. Потому неоднократно выходили на демонстрации против дискриминации. Понемногу общество менялось и вскоре было готово отойти от патриархальных обычаев.

В 1977 году Генеральная Ассамблея ООН призвала все государства провозгласить любой день года Международным днем прав женщин и мира, в соответствии с их историческими и национальными традициями.

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Это создало благоприятные условия для искоренения дискриминации женщин и их полного и равноправного вовлечения в социальное развитие.

В Европе Международный женский день был впервые отмечен 19 марта 1911 г. В тот день люди вышли на улицы с требованием предоставить женщинам избирательное право, право на оплату труда наравне с мужчинами и право занимать государственные должности.

Уже через два года Международный женский день праздновали 8 марта. А какие страны празднуют этот праздник до сих пор, читай в материале.

8 марта — государственный праздник: перечень стран

8 марта осталось государственным праздником для многих постсоветских стран. В основном для этого дня предусмотрен государственный выходной.

Ангола;

Азербайджан;

Армения;

Афганистан;

Беларусь;

Буркина-Фасо;

Вьетнам;

Гвинея-Бисау;

Грузия;

Замбия;

Казахстан;

Камбоджа;

Кыргызстан;

Куба;

Лаос;

Молдова;

Монголия;

Россия;

Таджикистан;

Туркменистан;

Уганда;

Узбекистан;

Украина;

Эритрея.

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Праздник не на государственном уровне

США;

Италия;

Франция;

Польша;

Германия;

Литва;

Болгария;

Босния и Герцеговина;

Камерун;

Румыния;

Хорватия;

Чили.

В этих странах 8 марта не выходной день, а мужчины не спешат покупать женщинам тюльпаны. Ведь это скорее Международный день борьбы за права женщин и международный мир, а не праздник весны.

8 марта в Украине

Украина постепенно отходит от советского наследия, общество готово к кардинальным переменам. Известно, что СССР использовал этот праздник в собственных пропагандистских целях. Посредством него женщине указывали выгодную для Союза модель поведения и место в обществе.

Недавно на рассмотрение Верховной Рады подали законопроект. В нем предложили альтернативу вместо 8 марта праздновать День украинской женщины 25 февраля.

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