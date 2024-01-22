Когда сеять баклажаны на рассаду 2024 и что для этого нужно

Чтобы урожай баклажанов получился щедрым, семена необходимо вовремя посеять. В первую очередь баклажаны сеют, а уже после высаживают в грунт.

Когда сеять баклажаны на рассаду в 2024 году и что для этого нужно — читай в материале.

Когда сеять баклажаны на рассаду 2024: лучшие даты

Семена высевают в такое время: февраль, март и начало апреля. Если делать это в средине апреля или позже, то в открытом грунте они могут зацвести лишь под конец лета.

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Прорастают семена баклажанов через несколько недель, а пророщенные — через неделю. Затем сеянцам нужно не менее двух месяцев до того, как их можно будет высаживать.

Как сеять баклажаны на рассаду: главные правила

Чтобы удачно посеять баклажаны, необходимо следовать таким рекомендациям:

Грунт. Землю нужно подобрать рыхлую и легкую. Субстрат можно купить или приготовить в домашних условиях. Для этого возьми речной песок, низинный торф и компост/перегной в пропорции 1:4:3. Грунт перед посадкой пролей кипятком. Хорошая емкость. Размер зависит от того, будешь ли ты пересаживать рассаду. Чаще всего выращивают такую рассаду без пикировки, ведь корни баклажанов очень нежные. Поэтому в качестве тары можно использовать торфяные таблетки или пластиковые стаканчики, но перед посевом обработать их марганцовкой. Нормальные семена. На рассаду необходимо покупать семена гибридных сортов. Так баклажаны будут хорошо расти, с устойчивостью к болезням и плохой погоде.

Как подготовить семена баклажана к посеву

Перед посадкой семена нужно прогреть. Для этого помести их в банку с теплой водой (40–50 °C) на 3–5 минут и закрой крышкой. После этого помести их в 10% раствор перекиси водорода или в раствор марганцовки на 20 минут.

Если есть время, семена можно еще закалить. Для этого уложи их между двумя кусочками влажной ткани и подержи день при комнатной температуре.

Затем помести в холодильник на пять часов. Снова перенести в комнату и так далее — в течение семи дней.

Также можно замочить семена за несколько дней до посадки и дать им просохнуть.

В горшочки сеют по три семени, а после появления всходов прищипывают ростки, оставляя самый сильный и здоровый. Поливать баклажаны нужно раз в неделю.

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