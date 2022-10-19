Комфорт дома на долгие годы: как выбрать межкомнатные двери

Межкомнатных дверей много, а тех, которые действительно заслуживают внимания, мало. Узнав о лимитированной акции на межкомнатные двери BaseLine, мы решили создать лаконичный, но исчерпывающий путеводитель для потребителя. Им может воспользоваться каждый, кто планирует покупать внутреннюю дверь, но не знает, с чего начать.
Выбирая межкомнатные двери, большинство потребителей обращают внимание только на стоимость товара и внешний вид конструкции. Осознание того, что в момент выбора стоило учесть более важные параметры, приходит уже позже.
Для того чтобы сделанный выбор со временем не разочаровал, рекомендуем воспользоваться следующим алгоритмом:
Межкомнатные двери — неотъемлемая и большая по площади часть интерьера. Поэтому очень важно, чтобы стилистика конструкции идеально вписалась в существующее интерьерное решение или максимально соответствовала дизайн-проекту помещения, которое находится на стадии ремонта.
Здесь есть два варианта: либо играть на контрасте, либо выбирать конструкцию, которая по цвету совпадает со стенами, потолком или полом.
Для этого следует пригласить профессионального замерщика. Это гарантия правильного изготовления дверей.
Вариантов достаточно много, и у каждого из них свои особенности:
А когда выберешь себе дверь, то сможешь за ней закрыться, чтобы посмотреть что-нибудь интересное. Например, что-то из подборки Вікон из семи интересных сериалов Netflix.
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