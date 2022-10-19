Комфорт дома на долгие годы: как выбрать межкомнатные двери

Межкомнатных дверей много, а тех, которые действительно заслуживают внимания, мало. Узнав о лимитированной акции на межкомнатные двери BaseLine, мы решили создать лаконичный, но исчерпывающий путеводитель для потребителя. Им может воспользоваться каждый, кто планирует покупать внутреннюю дверь, но не знает, с чего начать.

Четыре шага к удачной покупке

Выбирая межкомнатные двери, большинство потребителей обращают внимание только на стоимость товара и внешний вид конструкции. Осознание того, что в момент выбора стоило учесть более важные параметры, приходит уже позже.

Для того чтобы сделанный выбор со временем не разочаровал, рекомендуем воспользоваться следующим алгоритмом:

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Выбери стилистическое решение

Межкомнатные двери — неотъемлемая и большая по площади часть интерьера. Поэтому очень важно, чтобы стилистика конструкции идеально вписалась в существующее интерьерное решение или максимально соответствовала дизайн-проекту помещения, которое находится на стадии ремонта.

Если интерьер выполнен в классическом стиле , следует выбрать варианты с изогнутыми и/или накладными элементами, а также отдать предпочтение прямым формам и/или фрезеровке в виде арки.

, следует выбрать варианты с изогнутыми и/или накладными элементами, а также отдать предпочтение прямым формам и/или фрезеровке в виде арки. Если интерьер модерновый , подбери межкомнатную дверь, в которой сосуществуют прямые и плавные линии, простые геометрические формы и дополнительные элементы, которые, наоборот, имеют неправильные формы.

, подбери межкомнатную дверь, в которой сосуществуют прямые и плавные линии, простые геометрические формы и дополнительные элементы, которые, наоборот, имеют неправильные формы. Если интерьер оформлен в стиле хай-тек, ему подойдут межкомнатные двери со следующими признаками: прямые линии, одноцветное полотно, вставки из стекла или алюминия. Никаких узоров или накладных элементов.

Определись с цветом

Здесь есть два варианта: либо играть на контрасте, либо выбирать конструкцию, которая по цвету совпадает со стенами, потолком или полом.

Выбери конструкцию под дверное отверстие

Для этого следует пригласить профессионального замерщика. Это гарантия правильного изготовления дверей.

Определись с покрытием дверей

Вариантов достаточно много, и у каждого из них свои особенности:

Окрашенные двери можно перекрашивать при желании.

двери можно перекрашивать при желании. Стеклянные имеют разнообразный дизайн.

имеют разнообразный дизайн. Двери из массива абсолютно экологичны, долговечны, красивы, но довольно дорогостоящие.

абсолютно экологичны, долговечны, красивы, но довольно дорогостоящие. Шпонированные двери дешевле, чем конструкции из массива, но выглядят не менее дорого и тоже экологичны.

дешевле, чем конструкции из массива, но выглядят не менее дорого и тоже экологичны. Двери в пленке практичны, универсальны, бюджетны. Могут иметь разнообразный дизайн. Считаются влагостойкими.

А когда выберешь себе дверь, то сможешь за ней закрыться, чтобы посмотреть что-нибудь интересное. Например, что-то из подборки Вікон из семи интересных сериалов Netflix.

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