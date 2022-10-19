Комфорт удома на довгі роки: як обрати міжкімнатні двері

Міжкімнатних дверей багато, а тих, які дійсно заслуговують на увагу, — обмаль. Тож, дізнавшись про лімітовану акцію на міжкімнатні двері BaseLine, ми вирішили створити лаконічний, але вичерпний путівник для споживача. Ним може скористатися кожен, хто планує купувати внутрішні двері, але не знає, з чого почати.

Чотири кроки до вдалої покупки

Обираючи міжкімнатні двері, більшість споживачів звертають увагу лише на вартість товару та зовнішній вигляд конструкції. Усвідомлення того, що в момент вибору варто було врахувати важливіші параметри, приходить лише згодом.

Для того, щоб зроблений тобою вибір з часом не розчарував, рекомендуємо скористатися таким алгоритмом:

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Обери стилістичне рішення

Міжкімнатні двері — невіддільна та велика за площею частина інтер’єру. Тому дуже важливо, щоб стилістика конструкції ідеально вписалась у створене інтер’єрне рішення або якомога точніше відповідала дизайн-проекту приміщення на стадії ремонту.

Якщо інтер’єр виконаний в класичному стилі , варто обрати варіанти з вигнутими та/або накладними елементами, а також віддати перевагу прямим формам та/або фрезеруванню у вигляді арки.

, варто обрати варіанти з вигнутими та/або накладними елементами, а також віддати перевагу прямим формам та/або фрезеруванню у вигляді арки. Якщо інтер’єр модерновий , підбери міжкімнатні двері, в яких співіснують прямі та плавні лінії, прості геометричні форми та додаткові елементи, які, навпаки, мають неправильні форми.

, підбери міжкімнатні двері, в яких співіснують прямі та плавні лінії, прості геометричні форми та додаткові елементи, які, навпаки, мають неправильні форми. Якщо інтер’єр оформлений у стилі хай-тек, йому пасуватимуть міжкімнатні двері з такими ознаками: прямі лінії, одноколірне полотно, вставки зі скла або алюмінію. Жодних візерунків чи накладних елементів.

Визначся з кольором

Тут є два варіанти: або грати на контрасті, або обирати конструкцію, яка за кольором збігається зі стінами, стелею або підлогою.

Обери конструкцію під дверний отвір

Для цього варто запросити професійного замірника. Це гарантія правильного виготовлення дверей.

Визначся з покриттям дверей

Варіантів доволі багато, і в кожного з них свої особливості:

Фарбовані двері можна перефарбовувати за бажання.

двері можна перефарбовувати за бажання. Скляні мають різноманітний дизайн.

мають різноманітний дизайн. Двері з масиву абсолютно екологічні, довговічні, красиві, але доволі дорогі.

абсолютно екологічні, довговічні, красиві, але доволі дорогі. Шпоновані двері дешевші, ніж конструкції з масиву, але виглядають не менш дорого та теж є екологічними.

дешевші, ніж конструкції з масиву, але виглядають не менш дорого та теж є екологічними. Двері в плівці практичні, універсальні, бюджетні. Можуть мати різноманітний дизайн. Вважаються вологостійкими.

А коли обереш собі двері, то зможеш за ними зачинитись, щоб подивитися щось цікаве. Наприклад, щось із добірки від Вікон із семи цікавих серіалів Netflix.

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