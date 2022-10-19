Комфорт удома на довгі роки: як обрати міжкімнатні двері

Міжкімнатних дверей багато, а тих, які дійсно заслуговують на увагу, — обмаль. Тож, дізнавшись про лімітовану акцію на міжкімнатні двері BaseLine, ми вирішили створити лаконічний, але вичерпний путівник для споживача. Ним може скористатися кожен, хто планує купувати внутрішні двері, але не знає, з чого почати.
Обираючи міжкімнатні двері, більшість споживачів звертають увагу лише на вартість товару та зовнішній вигляд конструкції. Усвідомлення того, що в момент вибору варто було врахувати важливіші параметри, приходить лише згодом.
Для того, щоб зроблений тобою вибір з часом не розчарував, рекомендуємо скористатися таким алгоритмом:
Міжкімнатні двері — невіддільна та велика за площею частина інтер’єру. Тому дуже важливо, щоб стилістика конструкції ідеально вписалась у створене інтер’єрне рішення або якомога точніше відповідала дизайн-проекту приміщення на стадії ремонту.
Тут є два варіанти: або грати на контрасті, або обирати конструкцію, яка за кольором збігається зі стінами, стелею або підлогою.
Для цього варто запросити професійного замірника. Це гарантія правильного виготовлення дверей.
Варіантів доволі багато, і в кожного з них свої особливості:
А коли обереш собі двері, то зможеш за ними зачинитись, щоб подивитися щось цікаве. Наприклад, щось із добірки від Вікон із семи цікавих серіалів Netflix.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!