Шоу-биз

“Я твоє Чорне море, ти моя Одеса”! MONATIK выпустил песню А що? и клип — режиссером стала Таню Муиньо

Виктория Мельник, журналист сайта 22 мая 2024, 21:00
MONATIK
Фото: Instagram

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