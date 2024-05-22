“Я твоє Чорне море, ти моя Одеса”! MONATIK выпустил песню А що? и клип — режиссером стала Таню Муиньо

Несмотря на сложное время в Украине, отечественные артисты продолжают творить, распространяя украинскую культуру и песню все больше.
В частности, с работой А що? и клипом на нее в музыкальные чарты врывается MONATIK (Дмитрий Монатик). Известно, что режиссером видеоработы стала известная украинка Таню Миуньо, также режиссировавшая клипы для мировых звезд.
Песня А що? Дмитрия Монатика претендует на звание летнего хита в этом году. Презентация на YouTube-канале MONATIK прошла 22 мая 2024 года.
Режиссером видеоработы стала двукратная номинантка на Grammy — Таню Муиньо. Новую видеоработу издания Bezodnya Music уже назвали одной из самых красивых в этом году.
Главное действие происходит в зале суда, перед глазами присяжных: они аплодируют, а в конце концов осуждают и пытаются развести героя с любимой. Таким образом, MONATIK привлек внимание на явление общественного осуждения, от которого страдали почти все.
“А що, як нам так хочеться?” — главный мотив песни.
“А що, як нам так хочеться?” — главный мотив песни.
К тому же артист провел параллели с Одессой, описывая неразлучные чувства.
Ай поринув так, що загубив всі береги!
Зовсім!
Готовий за тобою тут і там по п’ятах
Не розділити навпіл нас, світ тільки нам
Не віддам нікому, забуду втому
Іди в обійми і все потому
А що? Якщо нам так хочеться
Разом бути доки час нас оточує
Пройде, або ні, те усе не знаю
Та цілий день в голові грає
(Ти моя)
І навіть уві сні
Про тебе всі пісні
Ти уявляй
Я твоє Чорне море
Ти є моя Одеса
Нам з тобою добре так
Ми ж те саме
То є Love, мабуть
А до мене, що було — забудь
Все, що до мене було
(Та не суди, в тому суть)
Та я ж для тебе можу бути всім чим захочеш
Хочеш буду днем, хочеш — серед ночі
Будити тебе… Буду будити тебе
А хочеш буду морем, як ти любиш теплим
Разом бути, доки час нас оточує
Та кожну мить жадібно вдихаю
Під ці пісні
(Ти до мене линь)
І уявляй,
А до мене що було — забудь
Все що до мене було
Все що до мене було — забудь
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