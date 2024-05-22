“Я твоє Чорне море, ти моя Одеса”! MONATIK выпустил песню А що? и клип — режиссером стала Таню Муиньо

Несмотря на сложное время в Украине, отечественные артисты продолжают творить, распространяя украинскую культуру и песню все больше.

В частности, с работой А що? и клипом на нее в музыкальные чарты врывается MONATIK (Дмитрий Монатик). Известно, что режиссером видеоработы стала известная украинка Таню Миуньо, также режиссировавшая клипы для мировых звезд.

А що? — MONATIK: новая песня

Песня А що? Дмитрия Монатика претендует на звание летнего хита в этом году. Презентация на YouTube-канале MONATIK прошла 22 мая 2024 года.

Режиссером видеоработы стала двукратная номинантка на Grammy — Таню Муиньо. Новую видеоработу издания Bezodnya Music уже назвали одной из самых красивых в этом году.

Главное действие происходит в зале суда, перед глазами присяжных: они аплодируют, а в конце концов осуждают и пытаются развести героя с любимой. Таким образом, MONATIK привлек внимание на явление общественного осуждения, от которого страдали почти все.

“А що, як нам так хочеться?” — главный мотив песни.

К тому же артист провел параллели с Одессой, описывая неразлучные чувства.

MONATIK — А що?: текст песни

Ай поринув так, що загубив всі береги!

Зовсім!

Готовий за тобою тут і там по п’ятах

Не розділити навпіл нас, світ тільки нам

Не віддам нікому, забуду втому

Іди в обійми і все потому

А що? Якщо нам так хочеться

Разом бути доки час нас оточує

Пройде, або ні, те усе не знаю

Та цілий день в голові грає

(Ти моя)

І навіть уві сні

Про тебе всі пісні

Ти уявляй

Я твоє Чорне море

Ти є моя Одеса

Нам з тобою добре так

Нам з тобою добре так

Ми ж те саме

То є Love, мабуть

А до мене, що було — забудь

Все, що до мене було

(Та не суди, в тому суть)

Та я ж для тебе можу бути всім чим захочеш

Хочеш буду днем, хочеш — серед ночі

Будити тебе… Буду будити тебе

А хочеш буду морем, як ти любиш теплим

А що? Якщо нам так хочеться

Разом бути, доки час нас оточує

Пройде, або ні, те усе не знаю

Та кожну мить жадібно вдихаю

І навіть уві сні

Під ці пісні

(Ти до мене линь)

І уявляй,

Я твоє Чорне море

Ти є моя Одеса

Нам з тобою добре так

Нам з тобою добре так

Ми ж те саме

То є Love, мабуть

А до мене що було — забудь

Все що до мене було

Все що до мене було — забудь

А що? Якщо нам так хочеться

Разом бути, доки час нас оточує

А що? — клип

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