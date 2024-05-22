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Я твоє Чорне море, ти є моя Одеса! MONATIK випустив пісню А що? та кліп — режисеркою стала Таню Муіньо

Вікторія Мельник, журналістка сайту 22 Травня 2024, 21:00
MONATIK
Фото: Instagram

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Я твоє Чорне море, ти є моя Одеса! MONATIK випустив пісню А що? та кліп — режисеркою стала Таню Муіньо
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