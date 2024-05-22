Я твоє Чорне море, ти є моя Одеса! MONATIK випустив пісню А що? та кліп — режисеркою стала Таню Муіньо

Попри складні часи в Україні, вітчизняні артисти продовжують творити, поширюючи українську культуру та пісню все більше.
Зокрема, із роботою А що? та кліпом на неї у музичні чарти вривається MONATIK (Дмитро Монатік). Відомо, що режисеркою відеороботи стала відома українка Таню Міуньо, яка також режисувала кліпи для світових зірок.
Пісня А що? Дмитра Монатіка претендує на звання літнього хіта цього року. Презентація на YouTube-каналі MONATIK відбулася 22 травня 2024 року.
Режисеркою відеороботи стала дворазова номінантка на Grammy — Таню Муіньо. Нову відеороботу видання Bezodnya Music вже нарекли однією з найкрасивіших у цьому році.
Головна дія відбувається у залі суду, перед очима присяжних: вони аплодують, а зрештою засуджують та намагаються розлучити героя з коханою. Таким чином, MONATIK привернув увагу на явище суспільного осуду, від якого страждали чи не всі.
А що, як нам так хочеться? — головний мотив пісні.
А що, як нам так хочеться? — головний мотив пісні.
До того ж артист провів паралелі з Одесою, описуючи нерозлучні почуття.
Ай поринув так, що загубив всі береги!
Зовсім!
Готовий за тобою тут і там по п’ятах
Не розділити навпіл нас, світ тільки нам
Не віддам нікому, забуду втому
Іди в обійми і все потому
А що? Якщо нам так хочеться
Разом бути доки час нас оточує
Пройде, або ні, те усе не знаю
Та цілий день в голові грає
(Ти моя)
І навіть уві сні
Про тебе всі пісні
Ти уявляй
Я твоє Чорне море
Ти є моя Одеса
Нам з тобою добре так
Ми ж те саме
То є Love, мабуть
А до мене, що було — забудь
Все, що до мене було
(Та не суди, в тому суть)
Та я ж для тебе можу бути всім чим захочеш
Хочеш буду днем, хочеш — серед ночі
Будити тебе… Буду будити тебе
А хочеш буду морем, як ти любиш теплим
Разом бути, доки час нас оточує
Та кожну мить жадібно вдихаю
Під ці пісні
(Ти до мене линь)
І уявляй,
А до мене що було — забудь
Все що до мене було
Все що до мене було — забудь
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