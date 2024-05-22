Я твоє Чорне море, ти є моя Одеса! MONATIK випустив пісню А що? та кліп — режисеркою стала Таню Муіньо

Попри складні часи в Україні, вітчизняні артисти продовжують творити, поширюючи українську культуру та пісню все більше.

Зокрема, із роботою А що? та кліпом на неї у музичні чарти вривається MONATIK (Дмитро Монатік). Відомо, що режисеркою відеороботи стала відома українка Таню Міуньо, яка також режисувала кліпи для світових зірок.

А що? — MONATIK: нова пісня

Пісня А що? Дмитра Монатіка претендує на звання літнього хіта цього року. Презентація на YouTube-каналі MONATIK відбулася 22 травня 2024 року.

Режисеркою відеороботи стала дворазова номінантка на Grammy — Таню Муіньо. Нову відеороботу видання Bezodnya Music вже нарекли однією з найкрасивіших у цьому році.

Головна дія відбувається у залі суду, перед очима присяжних: вони аплодують, а зрештою засуджують та намагаються розлучити героя з коханою. Таким чином, MONATIK привернув увагу на явище суспільного осуду, від якого страждали чи не всі.

А що, як нам так хочеться? — головний мотив пісні.

До того ж артист провів паралелі з Одесою, описуючи нерозлучні почуття.

MONATIK — А що?: текст пісні

Ай поринув так, що загубив всі береги!

Зовсім!

Готовий за тобою тут і там по п’ятах

Не розділити навпіл нас, світ тільки нам

Не віддам нікому, забуду втому

Іди в обійми і все потому

А що? Якщо нам так хочеться

Разом бути доки час нас оточує

Пройде, або ні, те усе не знаю

Та цілий день в голові грає

(Ти моя)

І навіть уві сні

Про тебе всі пісні

Ти уявляй

Я твоє Чорне море

Ти є моя Одеса

Нам з тобою добре так

Нам з тобою добре так

Ми ж те саме

То є Love, мабуть

А до мене, що було — забудь

Все, що до мене було

(Та не суди, в тому суть)

Та я ж для тебе можу бути всім чим захочеш

Хочеш буду днем, хочеш — серед ночі

Будити тебе… Буду будити тебе

А хочеш буду морем, як ти любиш теплим

А що? Якщо нам так хочеться

Разом бути, доки час нас оточує

Пройде, або ні, те усе не знаю

Та кожну мить жадібно вдихаю

І навіть уві сні

Під ці пісні

(Ти до мене линь)

І уявляй,

Я твоє Чорне море

Ти є моя Одеса

Нам з тобою добре так

Нам з тобою добре так

Ми ж те саме

То є Love, мабуть

А до мене що було — забудь

Все що до мене було

Все що до мене було — забудь

А що? Якщо нам так хочеться

Разом бути, доки час нас оточує

А що? — кліп

Раніше ми зібрали для тебе плейлист цікавих українських пісень 2024 року: слухай музику просто в матеріалі.

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