Решилась это сделать: NK наконец-то выпустила клип и песню Кришталь

Песни наших исполнителей вдохновляют украинцев во всем мире, помогают пройти через испытания, которые принесла война в их жизнь.

Украинские песни продолжают рассказывать историю нашей борьбы за независимость, а также поднимают многие личные темы, которые не менее важны и болезненны в это время.

Поэтому некоторые песни, созданные еще до войны, могут приобрести совсем другое значение и открыться для слушателя по-новому.

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Песня Кришталь: почему отложили релиз

Такой стала песня NK Кришталь. Над созданием этого нового альбома и песни певица работала еще до войны.

Она с нетерпением ждала начала весны, чтобы 1 марта выпустить в свет свою песню Кришталь и клип на нее, съемку которого завершили еще 17 февраля.

Я очень ждала марта — в первый день весны эта песня должна была выйти на радио, а позже я бы презентовала ее на украинской премии Yuna.

Однако ровно через неделю после съемок клипа началась полномасштабная война, заставившая отложить и жизнь, и выход новых релизов украинских исполнителей на неопределенный срок.

Творчество украинских артистов перешло в режим благотворительности, они устраивали многочисленные концерты в поддержку Украины.

Целью было собрать средства на нужды украинской армии и обычных граждан, пострадавших от войны. А также рассказать всему миру, что сейчас переживает наша страна, и поддержать миллионы украинцев за рубежом.

О чем песня Кришталь

NK — одна из тех исполнительниц нашей страны, которая громко заговорила и запела об Украине и ее боли.

В рамках благотворительных проектов Каменских представила слушателям новый альбом, одной из песен которого был Кришталь.

Песня воспевает тернистый путь любви. Хотя сначала певица вкладывала в нее немного другое содержание, сейчас она о том, как война может отдалить людей не только на километры.

Момент, когда близкие люди вдруг становятся чужими и перестают слышать друг друга. Это все отдаляет. От нескончаемых препятствий любовь теряет ориентир.

Певица признается на своей странице в Instagram, что она вряд ли бы решилась выпустить клип в этом году, однако сообщения от поклонников с многочисленными просьбами о премьере добавили ей сил это сделать.

Во время войны у культурного фронта нашей страны появилось немало поклонников за рубежом. Этому способствовали и песни, созданные в тандеме с известными зарубежными исполнителями.

Один из самых ярких хитов выпустил тандем Тараса Тополи и Эда Ширана, которые наконец спели свою песню 2step на одной сцене. Как прошел концерт, читайте в нашем материале.

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