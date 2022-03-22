Переход на летнее время. Когда нужно перевести часы?

В этом году часы переводят в ночь с 26 на 27 марта. Их нужно перевести в три ночи на один час вперед.

Устройства, имеющие подключение к интернету, могут перевести часы автоматически, но рекомендуем сверить затем время в телемарафоне.

В Евросоюзе также продолжают переход на летнее время в три пояса. Не будут переводить время Япония и Грузия. Соединенные штаты перешли на летнее время 13 марта.

Что ж, мы переходим на летнее время, так что на час будем ближе к победе.

Кстати, американский журналист и военный корреспондент Себастьян Юнгер рассказал о трех причинах, почему у Украины большой шанс на победу в войне с Россией.