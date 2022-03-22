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Переход на летнее время. Когда нужно перевести часы?

Анастасия Грубрина, практикантка сайта 22 марта 2022, 02:00
Перехід на літній час. Коли потрібно перевести годинник
Фото: Unsplash

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