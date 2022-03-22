Перехід на літній час. Коли потрібно перевести годинник?

Цього року годинник переводять у ніч з 26 на 27 березня. Його потрібно перевести о третій ночі на одну годину вперед.

Пристрої, які мають підключення до інтернету, можу перевести годинник автоматично, але рекомендуємо звірити потім час у телемарафоні.

У Євросоюзі також продовжують перехід на літній час в три пояси.

Не переводитимуть стрілки годинника Японія та Грузія. Сполучені штати перейшли на літній час 13 березня.

Що ж, ми переходимо на літній час, тож на годину будемо ближчі до перемоги.

До речі, американський журналіст та військовий кореспондент Себастьян Юнгер розповів про три причини, чому Україна має великий шанс на перемогу у війні з Росією.