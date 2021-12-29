Как подготовить авто к дальней поездке зимой — советы опытных водителей

Планируешь автомобильное путешествие в горы на зимние праздники? Утро в Большом Городе рассказало, как подготовить авто к такому путешествию.

Обычно рекомендуют:

Сделать техосмотр автомобиля. Проверить состояние покрышек, давление в шинах, заряд аккумулятора, исправность тормозов и двигателя. Проверить уровень технических жидкостей — масла в двигателе и коробке передач, антифриза и тормозной жидкости. Убедиться в исправности подогрева и системы кондиционирования. На них вся надежда в холодных горах.

На всякий случай положи в багажник лопату, надежный трос, теплые варежки, фонарик, аварийный знак, запаску, щетку от снега, которая не царапает стекло, и цепи противоскольжения.

Опытные водители рекомендуют иметь запас зимнего омывателя на морозы до -20 °С, размораживатели стекла и канистру с горючим.

Следует заранее рассчитать количество нужного горючего и продумать остановки для подзаправки. Зимой авто тратит больше горючего и заправляться чем попало — плохая идея.

Какое горючее следует выбирать

Руководитель АЗК Сергей Паламарчук рассказывает, что сезонным должно быть не только дизельное топливо, но и бензин, и автогаз. Зимний дизель обычно выдерживает –20 °С.

А вот в период сильных морозов советуют заправляться арктическим дизелем, который выдерживает до -40 °С.

Подобранное не по сезону топливо может навредить топливной системе. Большие сети АЗС, как правило, еще с конца осени советуют переходить на зимнее горючее.

А еще в путь следует взять бумажную карту, ведь в некоторых местах может отсутствовать мобильное покрытие. Тогда навигатор не поможет.

Помни об аптечке, документах и ​​необходимом снаряжении. Лучше подготовь все заранее.

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