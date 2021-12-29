Путешествия и вдохновение

Как подготовить авто к дальней поездке зимой — советы опытных водителей

Елена Яковлева, редактор сайта 29 декабря 2021, 13:03
Як підготувати авто до дальньої поїздки взимку
Фото: Unsplash

Больше новостей
Как подготовить авто к дальней поездке зимой — советы опытных водителей
Нет никаких правил: Алексей Тригубенко о гендерных стереотипах, собственных недостатках и наставнике в отношениях
Вікна 17:30
Вікна-новини. Выпуск от 29.12.2021 (17:30)
Благодійність на Новий рік в Україні 2021
Ты можешь сотворить чудо! Как проходят благотворительные акции на праздники в Украине
Снег
Непогода в Украине: как по всей стране ходит опасная зимняя погода
Смотреть больше

Материалы по теме

Безпека в таксі
“Иногда страшно ездить в такси, как себя обезопасить?”
Водіння під час снігу
“Как безопасно водить машину зимой?”
Дедушка-изобретатель смастерил собственное авто
Кабриолет “хенд-мейд” — история дедушки, смастерившего собственное авто
Возвращение обязательного ТО
Возвращение обязательного ТО: к чему готовиться владельцам авто

Видео
0:35:00
Вікна 17:30

Вікна-новини. Выпуск от 29.12.2021 (17:30)
0:02:49
Снег
Непогода в Украине: как по всей стране ходит опасная зимняя погода
0:01:04
Испания
Бои в Испании: как проходила большая яично-мучная баталия
0:20:00
Вікна-новини випуск від 29.12.2021 о 14:30
Вікна-новини. Выпуск от 29.12.2021 (14:30)
0:03:23
Имбирное печенье: рецепт от Елизаветы ІІ
Королевские пряники на Новый год. Держите рецепт любимого имбирного печенья Елизаветы II
0:20:00
11:30
Вікна-новини. Выпуск от 29.12.2021 (11:30)
0:00:41
НАТО-Россия
Официальная дата переговоров РФ и США: чего Путин требует от НАТО
0:03:48
салат для солдат
Семь тонн праздничного настроения для воинов: как приготовить самый большой салат оливье в Украине
0:34:24
Вікна 22:00
Вікна-новини. Выпуск от 28.12.2021 (22:00)
0:01:18
Икра
Все тонкости выбора красной икры: как выбрать хороший продукт
Больше видео
Ты можешь сотворить чудо! Как проходят благотворительные акции на праздники в Украине
Читать дальше
Ты можешь сотворить чудо! Как проходят благотворительные акции на праздники в Украине
Коронавирус в Украине: статистика заболеваний и угроза распространения штаммов гриппа
Читать дальше
Коронавирус в Украине: статистика заболеваний и угроза распространения штаммов гриппа