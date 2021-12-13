А можно что-нибудь кроме Карпат? Горнолыжные курорты в Украине

Зима означає свята, свята означають відпочинок, а зимові свята і відпочинок означають тільки одне — гірськолижний курорт.



Під час карантину люди почали менше їздити за кордон. Якщо раніше часто їздили до Швейцарії чи Італії, то зараз взагалі Італії немає в продажу, — розповідає менеджерка з туризму Луїза Чекурда.

Переваги та недоліки українських курортів

— Перевага українських гірськолижних курортів у тому, що не треба виїжджати за кордон. Також це може бути дешевше, але завжди треба пам’ятати про правило “ціна — якість”.

Якщо дуже дешеві ціни, то варто розуміти, що це буде старенький готель в поганому місці, без харчування. Але в Україні легше харчуватися, адже ти сам можеш щось придбати та приготувати.

Також простіше в тому, що ти сам можеш обрати готель чи винайняти квартиру і кататися на гірках, — наголошує експертка.

Найпопулярніший зимовий курорт України — це Буковель, але не всі можуть собі його дозволити. Комусь не вистачає часу їхати аж до Закарпаття, а комусь такий відпочинок просто не по кишені.

Частіше в Україні надають перевагу Карпатським гірськолижним курортам, адже саме тут є великі справжні гірки. В інших регіонах здебільшого не дуже високі штучно насипані гірки, — каже Луїза.

Саме тому сьогодні ми розповімо про альтернативи Буковелю — і не тільки в Закарпатті. Наприклад, жителям столиці, щоб покататися на лижах, не треба покидати межі своєї області.

Звісно, що такого екстриму, як у справжніх горах, може не бути, але якщо в тебе на відпочинок тільки вихідні й далеко поїхати просто немає змоги, то місцеві гірськолижні курорти стануть тобі у пригоді.

Київщина

Гірськолижний курорт Вишгора у Київській області пропонує аж три різні траси для всіляких видів зимового спорту. Розташований всього за 18 км від Києва, доїхати можна маршруткою, автобусом або приватним автомобілем до зупинки Вишгора.

220-метрова траса для лижників, 350-метрова для сноубордингу, яка має різні перешкоди та трампліни, а також улюблена дітьми траса для тюбінга.

Максимальна висота підйому має перепад 300 м, що дає змогу відчути різке зниження і захопливий спуск.

Якщо ти не вмієш кататися на лижах чи сноуборді, то тут зможеш пройти навчання з досвідченим інструктором та взяти спорядження в оренду.

Крім того, популярністю користується послуга катання в нічний час доби. Цей вид сервісу користується особливим попитом серед молоді, зайнятих людей та екстремалів, які воліють кататися порожніми трасами й насолоджуватися розвантаженими спусками.

А якщо тобі геть не хочеться покидати межі рідної столиці, то Протасів Яр — саме для тебе.

Розташований у Солом’янському та частково в Голосіївському районі, Яр має аж чотири траси для катання різного рівня складності: як для новачків, так і для професіоналів.

А найкраще в цьому курорті те, що ввечері ти можеш повернутися додому та засинати у власному затишному ліжку.

Одещина

Гірськолижний курорт Березівка під Одесою створили на березі висохлого лиману понад десять років тому. Схил обладнаний системою штучного засніження, тож не варто перейматися, що сніг може розтанути, а траса — зіпсуватися.

Одеський гірськолижний курорт має два спуски довжиною 700 м і 650 м з перепадом висот у 90 м, а також навчальну трасу довжиною 120 м та спуск для тюбінга довжиною 135 м.

Тепер ти знаєш, що на Одещину можна їхати не тільки влітку на море, а і взимку на лижі.

Полтавщина

Батьківщина Сорочинського ярмарку дарує нам і зимові розваги. Гірськолижний курорт Сорочин Яр працює вже понад сім років. Тут можна кататися і на лижах, і на сноуборді, і улюблений дитячий тюбінг також є.

Якщо у вас немає свого знаряддя, його легко можна взяти напрокат. Комплекс має дві траси по 300 м кожна, навчальну трасу та тюбінг-трасу. Також Сорочин Яр проводить нічні катання до 21:00 для любителів порожньої траси.

Харківщина

Поблизу Харкова також є гірськолижний курорт за доступними цінами. Альпійська долина має штучну систему осніження, тож траса буде зручною для користування завжди.

Лижна гірка Васищеве гарна як гірськолижний схил для початківців та професіоналів. Тут розташована траса довжиною до 500 м. Якщо в тебе немає потрібного знаряддя, його можна взяти напрокат. Тут також можна покататися в темний час доби.

Черкащина

Тепер жителям Умані, Кропивницького або Черкас можна не їхати до Карпат, щоб кататися на лижах. Гірськолижна база Водяники в Черкаській області з радістю прийме відпочивальників.

Це відносно молодий комплекс, адже відкрився близько п’яти років тому. За короткий час він уже набув великої популярності серед жителів області.

На цьому курорті є три траси довжиною 450 м, 590 м, 800 м. Тут ви знайдете сноубордний парк з трьома лініями трамплінів та школу, де вас навчать кататися на лижах чи сноуборді.

Чернівецька область

Гірськолижний курорт Сонячна Долина в Чернівецькій області — ідеальне місце для сімейного відпочинку. Тут можуть кататися на лижах як початківці, так і професіонали.

У Сонячній Долині також працює система штучного засніження. Вона виробляє достатню кількість снігу для комфортного та безпечного катання за температури від -5 °С. А діти зможуть розважатися, катаючись на тюбінгу.

Тож ви цілком можете знайти альтернативу Карпатам та відомому Буковелю і відпочивати з задоволенням. Часом — з користю для родинного бюджету.

Що треба брати з собою на відпочинок

Менеджерка з туризму запевняє: спорядження для катання завжди можна орендувати на місці відпочинку.

Я б радила мати свою термобілизну та лижний костюм. Лижі та чоботи можна на місці орендувати, але люди, які їздять щорічно, найчастіше мають своє обладнання.

Менеджерка з туризму також радить брати з собою сонцезахисні окуляри, бо сніг блікує і може засліплювати. Варто брати крем від засмаги та обвітрювання, адже вітер обдуває і шкіра стає, ніби після сонячного опіку.

Особливості відпочинку з дітьми

— Точно не можу сказати, з якого віку дітям можна ставати на лижі. Це на розсуд та відповідальність батьків. Також не всі інструктори захочуть тренувати дітей. Тож перед відпочинком батьки мають промоніторити, чи є на курорті маленька гірка для дітей, — менеджер з туризму Луїза Чекурда.

Якщо ти не любиш холод і тікаєш взимку до теплих країн, то радимо тобі прочитати про відпочинок на Арубі.