Снова неподъемный чемодан: каких ошибок избежать, когда собираешься в путешествие

Спаковать чемодан — это искусство! Иногда хочется взять все и даже немного больше, чтобы быть готовым (-ой) к любой ситуации в путешествии. Но именно это желание часто делает багаж словно набитым кирпичами, а еще большим и непрактичным — можно устать еще на пути к лифту.

Издание Real Simple собрало типичные ошибки, которые допускают путешественники при упаковке, а Vikna.tv добавили от себя несколько полезных советов — проверенных и уместных. Чтобы в следующий раз не пришлось прыгать на чемодане в попытках застегнуть молнию.

Не бери вещи на всякий случай

Сборы часто превращаются в борьбу между здравым смыслом и мыслью: А вдруг пригодится? И вот в чемодане уже третья пара джинсов, дополнительная кофта и платье, которое “вот в этот раз точно наденешь”.

Но на самом деле путешествие — не время для экспериментов. Лучше взять меньше, но проверенное: вещи, в которых тебе удобно, они точно подойдут к любым мероприятиям и обязательно легко сочетаются между собой.

Оставь новую пару обуви дома

Даже если очень хочется взять с собой новенькие туфли для красивых фоточек в соцсетях — лучше воздержаться.

Обувь, которая еще не прошла проверку на удобство, может испортить любую прогулку.

Натертые ноги очень быстро перечеркнут всю эстетику окружающей архитектуры и заставят думать только об аптеке с пластырем.

В поездках мы ходим больше, чем обычно, и даже самая красивая обувь не стоит испорченного настроения. Поэтому поставь на первое место комфорт, и только потом стиль. Пусть новые туфли дождутся другого случая.

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Не забудь мешочек для грязных вещей

В начале путешествия все еще чистое, аккуратно сложенное и почти не помятое. Но уже через несколько дней вещи начинают смешиваться в твоем чемодане, как в блендере. И вот ты достаешь любимую футболку, а она пахнет… не совсем курортом. Возможно, потому что рядом лежал влажный купальник или пропотевшие после похода шорты?

Чтобы такого не было, возьми с собой несколько простых мешочков — тканевых или хотя бы пластиковых. Они ничего не весят, но спасут остальные вещи от запахов, пятен и лишних неприятностей. А еще пригодятся на обратном пути — когда пакуешь все без особого внимания, потому что дома все равно стирать.

Оставь утюг дома

Да, хотелось бы выглядеть безупречно даже после ночного поезда или долгого перелета. Но утюг в багаже занимает много места. Особенно, если ты летишь только с ручной кладью.

Вместо этого бери вещи из тканей, которые не мнутся. Или есть еще старый добрый лайфхак: повесь рубашку в ванной, пока принимаешь душ. Пар сделает свое дело. Можно еще прихватить спрей и опрыскать им одежду. А еще, когда пакуешься, просто скручивай одежду в рулоны вместо того, чтобы складывать слоями. И никакой утюг не понадобится.

Не соблазняйся вакуумными пакетами

Да, звучит заманчиво — все сложено компактно, как тетрис, и еще осталось место. Но есть одно но: объем уменьшается, а вес твоего чемодана — нет. Не забывай, это же все тебе тащить! А когда будешь складываться перед обратным путем, упаковать вещи обратно будет еще тем квестом. По крайней мере, с собой еще нужно будет иметь устройство, которое выкачивает из пакетов воздух.

Гораздо практичнее взять несколько мешочков-органайзеров или сложить вещи так, как ты действительно планируешь их носить. Например, комплектами на день. Это и быстрее, и удобнее, и точно без лишних компромиссов с чемоданом.

Узнай об электричестве

В разных странах — разные типы розеток и напряжение. Поэтому привычную зарядку для телефона или ноутбука сразу втыкать в розетку не стоит. Сначала надо узнать, какое напряжение в электросети страны, куда ты отправляешься на отдых.

Например, в Украине это 220 вольт, а в США — 110. Любой прибор не выдержит этой разницы и просто сгорит. В таких случаях нужен мощный преобразователь напряжения. Но ведь его с собой не потащишь.

Поэтому лучше всего не рисковать, а купить простую местную модель зарядки и не волноваться, чем потом жалеть об испорченной технике.

А теперь еще несколько советов, которые точно пригодятся тебе.

Начни заранее

Не стоит откладывать сборы до последнего момента. Дать себе немного форы — очень хорошая идея. Постав чемодан где-нибудь на видном месте — пусть напоминает, что путешествие приближается.

Вспомнила о купальнике, который точно понадобится — сразу положи. Нашел в шкафу любимые удобные шорты или крем для загара — добавь и их в чемодан!

Так, шаг за шагом, без суеты, соберешь все, что действительно понадобится. И, что самое приятное, уменьшишь риск забыть что-то важное в последний момент.

Не тащи с собой то, что можно легко купить

Есть вещи, без которых не обойтись. А есть такие, которые легко можно приобрести уже на месте. Пляжное полотенце, тапочки, крем для бритья, гель для душа — все это найдется в ближайшем магазине.

Зато дома останется лишний килограмм, и чемодан станет легче. Меньше вещей — меньше забот. А при необходимости ты всегда сможешь что-то докупить на месте — может, еще и дешевле, чем дома.

Правило пяти вещей

Это не жесткий перечень, а скорее подсказка, которая поможет собрать все необходимое и ничего лишнего.

Пять верхов — футболки, рубашки или блузки, которые можно комбинировать между собой. Четыре низа — шорты, брюки, юбки. Три пары обуви — удобная для ходьбы, что-то универсальное и одна пара для особого случая (если он будет). Два аксессуара — сумка, шляпа или шарф. И один образ на выход — вещь, в которой хочется чувствовать себя празднично.

Если вещи хорошо сочетаются друг с другом, из этого набора легко составить десятки вариантов — и ни разу не показаться себе однообразным (-ой).

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