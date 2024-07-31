А, может, на шоу психотерапии? Куда сходить во Львове в августе 2024 — культурный дайджест от Вікон

Если лето оказалось с кучей работы и небольшим количеством отдыха и позитива, у тебя еще есть время, чтобы исправить эту ситуацию!

Редакция Вікна-Новини продолжает цикл публикаций Культурный дайджест, в котором жители больших городов и столицы смогут найти интересные события из мира культуры и искусства на месяц.

В августе можно посетить несколько интересных культурных событий, которые оставят незабываемые впечатления. Скорее читай наш дайджест!

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События Львова в августе

Прекрасным вариантом провести вечер даже после рабочего дня является спектакль в театре. Можно выбрать жанр, который больше всего тебе нравится. К примеру, от души посмеяться над какой-то комедией.

Театральные представления во Львове: август 2024

Тени забытых предков — Львовская национальная опера, 9-11 августа в 17:00 и 18:00. Цена: 150–1950 грн.

Дочери — Львовский академический драматический театр имени Леси Украинки, 10 и 18 августа в 18:00. Цена: 220-350 грн.

Воображаемые маршруты по Львову — Львовский академический драматический театр имени Леси Украинки, 14 августа в 18:00. Цена: 300 грн.

Наталка Полтавка — Львовская национальная опера, 18 августа в 12:00. Цена: 100–500 грн.

Кайдаши — Национальный драматический театр имени Марии Заньковецкой, 23-25, 30 августа в 18:00. Цена: 790 грн.

Жизнь прекрасна — Национальный драматический театр имени Марии Заньковецкой, 28 августа в 18:00. Цена: 300–350 грн.

Филоктеты. Античный рейв — Львовский академический драматический театр имени Леси Украинки, 29 августа в 18:00. Цена: 330-350 грн.

Страшная месть — Львовская национальная опера, 30 августа в 18:00. Цена: 100–500 грн.

Для взрослых и детей

Стук-грюк — Львовский академический областной театр кукол, 10-11 и 24-25 августа в 11:00. Цена: 200 грн.

Проделки Лиса Никиты — Львовский академический областной театр кукол, 10 и 25 августа в 12:00. Цена: 100–120 грн.

О Рыцаре Прыщаке и Принцессе Красавице — Львовский академический областной театр кукол, 11 и 31 августа в 12:00. Цена: 100–150 грн.

Как нотки песенку сочиняли — Львовский академический областной театр кукол, 17 и 18 августа в 11:00. Цена: 200 грн.

Маленькая Фея — Львовский академический областной театр кукол, 17 августа в 12:00. Цена: 100–120 грн.

Красная Шапочка — Львовский академический областной театр кукол, 18 августа в 12:00. Цена: 100–120 грн.

Концерты во Львове в августе 2024

Романтическая органная музыка — Львовский органный зал, 1 августа в 19:00. Цена: 100–250 грн.

Lollipop | Dorofeeva — Otaman beach club, 3 августа в 17:00. Цена: 900 грн.

PARFENIUK — Otaman beach club, 10 августа в 17:00. Цена: 400 грн.

Скай — !FESTrepublic, 15 августа в 19:00. Цена: 400–2000 грн.

Вечер итальянской музыки в саду. Grande Amore — Митрополичьи сады, 17 августа в 18:30. Цена: 440-890 грн.

Dakh Daughters — !FESTrepublic, 22 августа в 19:30. Цена: 790-1290 грн.

Артем Пивоваров — !FESTrepublic, 24 августа в 19:00. Цена: 950-1250 грн.

Tember Blanche — !FESTrepublic, 29 августа в 19:00. Цена: 350-890 грн.

Рок-баллады в саду — Митрополичьи сады, 31 августа в 18:30. Цена: 390-890 грн.

Стендапы во Львове

Стендап проверка — Довгі бурхливі оплески, 1 августа в 19:30. Цена: 200 грн.

Стендап Money Mic — Довгі бурхливі оплески, 3 августа в 19:30. Цена: 250 грн.

Стендап Антона Тимошенко — Центр Довженко, 8 августа в 20:00. Цена: 400-1250 грн.

Большой стендап-концерт Аплодисменты — !FESTrepublic, 11 августа в 18:00. Цена: 650 грн.

Стендап: Манимайк — Cult Comedy Hall, 11 августа в 19:45. Цена: 220 грн.

Выставки во Львове в августе 2024

Памяти той, которая помнит — Jam Factory Art Center, до 8 сентября в 12:00. Цена: 100–200 грн.

#НаГрани — Территория Террора, до 1 сентября.

Анна Криволап. Барочные инспирации — Дворец Потоцких, до 26 августа.

Нацпром. Подгорцы — Музей-заповедник Подгорецкий замок, до 15 сентября.

Другие интересные события Львова в августе 2024

Faine Music Forum — Тренинговый центр на !FESTrepublic, 2-4 августа. Цена: 450 грн.

Шоу психотерапия — Длинные бурные аплодисменты, 2 августа в 19:30. Цена: 250 грн.

Мастер-класс по рисованию алкогольными чернилами с вином — Арт-студия Простір Мрій, 4 и 11 августа в 13:00. Цена: 600 грн.

Bridgerton: Музыка из сериала в исполнении оркестра — Event Hall на !FESTrepublic, 21 августа в 19:00. Цена: 300–1190 грн.

Музыка мира Хаяо Миядзаки — Львовская национальная опера, 26 августа в 19:00. Цена: 590-1590 грн.

Фестиваль настольно-ролевых игр Dice Con — Львовский дворец искусств, 30 августа в 14:00. Цена: 300–2000 грн.

Раньше мы рассказывали, куда поехать на выходные недалеко от Львова.

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