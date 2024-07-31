А, може, на шоу психотерапії? Куди сходити у Львові у серпні 2024 — культурний дайджест від Вікон

Якщо літо виявилося з купою роботи й невеликою кількістю відпочинку й позитиву, в тебе ще є час, аби виправити цю ситуацію!

Редакція Вікна-новини продовжує цикл публікацій Культурний дайджест, в якому мешканці великих міст та столиці зможуть знайти цікаві події зі світу культури й мистецтва на місяць.

У серпні можна відвідати кілька цікавих культурних подій, які лишать тобі незабутні враження. Скоріш читай наш дайджест!

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Події Львова у серпні

Чудовим варіантом провести вечір навіть після робочого дня є вистава у театрі. Можна вибрати жанр, який найбільше тобі подобається. До прикладу, від душі посміятися з якоїсь комедії.

Театральні вистави у Львові: серпень 2024

Тіні забутих предків — Львівська національна опера, 9-11 серпня о 17:00 та 18:00. Ціна: 150-1950 грн.

Дочки — Львівський академічний драматичний театр імені Лесі Українки, 10 та 18 серпня о 18:00. Ціна: 220-350 грн.

Уявні маршрути Львовом — Львівський академічний драматичний театр імені Лесі Українки, 14 серпня о 18:00. Ціна: 300 грн.

Наталка Полтавка — Львівська національна опера, 18 серпня о 12:00. Ціна: 100-500 грн.

Кайдаші — Національний драматичний театр імені Марії Заньковецької, 23-25, 30 серпня о 18:00. Ціна: 790 грн.

Життя прекрасне — Національний драматичний театр імені Марії Заньковецької, 28 серпня о 18:00. Ціна: 300-350 грн.

Філоктет. Античний рейв — Львівський академічний драматичний театр імені Лесі Українки, 29 серпня о 18:00. Ціна: 330-350 грн.

Страшна помста — Львівська національна опера, 30 серпня о 18:00. Ціна: 100-500 грн.

Для дорослих та дітей

Стук-грюк — Львівський академічний обласний театр ляльок, 10-11 та 24-25 серпня об 11:00. Ціна: 200 грн.

Витівки Лиса Микити — Львівський академічний обласний театр ляльок, 10 та 25 серпня о 12:00. Ціна: 100-120 грн.

Про Лицаря Прищака та Принцесу Гарнюню — Львівський академічний обласний театр ляльок, 11 та 31 серпня о 12:00. Ціна: 100-150 грн.

Як нотки пісеньку складали — Львівський академічний обласний театр ляльок, 17 та 18 серпня об 11:00. Ціна: 200 грн.

Маленька Фея — Львівський академічний обласний театр ляльок, 17 серпня о 12:00. Ціна: 100-120 грн.

Червона Шапочка — Львівський академічний обласний театр ляльок, 18 серпня о 12:00. Ціна: 100-120 грн.

Концерти у Львові в серпні 2024

Романтична органна музика — Львівський органний зал, 1 серпня о 19:00. Ціна: 100-250 грн.

Lollipop | Dorofeeva — Otaman beach club, 3 серпня о 17:00. Ціна: 900 грн.

PARFENIUK — Otaman beach club, 10 серпня о 17:00. Ціна: 400 грн.

Скай — !FESTrepublic, 15 серпня о 19:00. Ціна: 400-2000 грн.

Вечір італійської музики в саду. Grande Amore — Митрополичі сади, 17 серпня о 18:30. Ціна: 440-890 грн.

Dakh Daughters — !FESTrepublic, 22 серпня о 19:30. Ціна: 790-1290 грн.

Артем Пивоваров — !FESTrepublic, 24 серпня о 19:00. Ціна: 950-1250 грн.

Tember Blanche — !FESTrepublic, 29 серпня о 19:00. Ціна: 350-890 грн.

Рок-балади в саду — Митрополичі сади, 31 серпня о 18:30. Ціна: 390-890 грн.

Стендапи у Львові

Стендап перевірка — Довгі бурхливі оплески, 1 серпня о 19:30. Ціна: 200 грн.

Стендап Money Mic — Довгі бурхливі оплески, 3 серпня о 19:30. Ціна: 250 грн.

Стендап Антона Тимошенка — Центр Довженка, 8 серпня о 20:00. Ціна: 400-1250 грн.

Великий стендап-концерт Оплески — !FESTrepublic, 11 серпня о 18:00. Ціна: 650 грн.

Стендап: Манімайк — Cult Comedy Hall, 11 серпня о 19:45. Ціна: 220 грн.

Виставки у Львові у серпні 2024

Пам’яті тої, що пам’ятає — Jam Factory Art Center, до 8 вересня о 12:00. Ціна: 100-200 грн.

#НаГрані — Територія Терору, до 1 вересня.

Ганна Криволап. Барокові інспірації — Палац Потоцьких, до 26 серпня.

Нацпром. Підгірці — Музей-заповідник Підгорецький замок, до 15 вересня.

Інші цікаві події Львова у серпні 2024

Faine Music Forum — Тренінговий центр на !FESTrepublic, 2-4 серпня. Ціна: 450 грн.

Шоу психотерапія — Довгі бурхливі оплески, 2 серпня о 19:30. Ціна: 250 грн.

Майстер-клас з малювання алкогольними чорнилами з вином — Арт-студія Простір Мрій, 4 та 11 серпня о 13:00. Ціна: 600 грн.

Bridgerton: Музика з серіалу у виконанні оркестру — Event Hall на !FESTrepublic, 21 серпня о 19:00. Ціна: 300-1190 грн.

Музика зі світу Хаяо Міядзакі — Львівська національна опера, 26 серпня о 19:00. Ціна: 590-1590 грн.

Фестиваль настільно-рольових ігор Dice Con — Львівський палац мистецтв, 30 серпня о 14:00. Ціна: 300-2000 грн.

Раніше ми розповідали, куди поїхати на вихідні неподалік Львова.

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