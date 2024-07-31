А, може, на шоу психотерапії? Куди сходити у Львові у серпні 2024 — культурний дайджест від Вікон

Якщо літо виявилося з купою роботи й невеликою кількістю відпочинку й позитиву, в тебе ще є час, аби виправити цю ситуацію!
Редакція Вікна-новини продовжує цикл публікацій Культурний дайджест, в якому мешканці великих міст та столиці зможуть знайти цікаві події зі світу культури й мистецтва на місяць.
У серпні можна відвідати кілька цікавих культурних подій, які лишать тобі незабутні враження. Скоріш читай наш дайджест!
Чудовим варіантом провести вечір навіть після робочого дня є вистава у театрі. Можна вибрати жанр, який найбільше тобі подобається. До прикладу, від душі посміятися з якоїсь комедії.
Фото: Unsplash
Раніше ми розповідали, куди поїхати на вихідні неподалік Львова.
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