Киев в июне: музыка, фестивали и культурные события на любой вкус

Киевский июнь обещает насыщенную программу, где развлечения гармонично сочетаются со смыслом.

В этом месяце жители и гости столицы смогут посетить разнообразные культурные и художественные мероприятия — от музыкальных концертов и театральных представлений до пивных фестивалей и даже возможности сделать татуировку за донат.

Музыкальные новинки и незабываемые концерты

13 июня артист Brykulets представит свой новый альбом Лучше чим твій бивший. Это обещает стать коктейлем диско-драйва, духовых партий, синтезаторов и искренних признаний о любви, верности и свободе — музыка, которая поднимет танцполы и разобьет сердца.

26 июня на этой же сцене полным составом выступит Pianoбой с обновленной программой. Прозвучат как хорошо знакомые хиты — Полуничне Небо, Кохання, Шампанські Очі, Краще Що Є — так и премьеры нового материала.

Фирменные пассажи Дмитрия Шурова на пианино, импровизации с публикой и пронзительный звук скрипки военного скрипача Моисея Бондаренко создадут незабываемую атмосферу под открытым небом.

Фестивали и культурные события

KYIV TATTOO FEST 2025 пройдет 14–15 июня на Арт-заводе Платформа.

Главная тату-конвенция года соберет более 250 мастеров со всей Украины, которые будут рисовать вживую, соревноваться в мастерстве и тату-стилях, создавать эскизы прямо перед посетителями.

Программа фестиваля включает выступление O.Torvald, тверк-команды, бары, маркеты, диджеев, аукционы и уникальную возможность сделать тату за донат, даже вслепую.

Средства с аукциона будут переданы на нужды ВСУ.

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В конце месяца, 27–29 июня, культурное пространство В’ЯВА снова превратится в столицу пивной культуры благодаря пятому фестивалю GARDEN BEER WEEKEND #5.

Событие обещает быть еще масштабнее: более 20 пивоварен, обновленный фудкорт, лекции, дегустации, конкурсы, а также выступления музыкантов и диджеев.

Посетителей ждет также большая зона с ретро-автоматами, настольный теннис, хоккей, аукционы, фирменный мерч и улучшенная детская зона.

Это идеальное сочетание атмосферы лета, вкуса крафта и музыки под открытым небом для последних выходных июня.

Театр, джаз и звездный орган

Театр Чорний Квадрат представит пять спектаклей в Caribbean Club: 14, 18, 21, 25, 28 июня покажут Игры для взрослых, Азбуку секса от А до Я, Голую правду, Предыдущие ласки и Кто кого хочет…?.

Эти спектакли — настоящие эмоциональные американские горки, говорящие со зрителем о желаниях, страхах, отношениях и всем том, что мы обычно скрываем за шуткой.

18 июня в Pepper’s Club состоится джазовый вечер с латиноамериканским настроением.

Алексей Коган & Jazz in Kyiv Band представят программу VIVA LATINA, где ритмы Бразилии, Кубы, Доминиканы и Аргентины прозвучат в классических и современных вариациях.

Это будет вечер страсти, импровизаций и музыки, заставляющей сердце биться быстрее.

А для ценителей уникальных событий, 21 июня в Киевском планетарии состоится INTERSTELLAR.

Орган под звездами. Лауреат V Международного конкурса органистов им. В. Кикты, Елена Болюх, исполнит произведения Баха, Брамса, Сен-Санса, Штамма под куполом с видеопроекциями 360°.

Звучание 7400 труб органа, смоделированного по акустике Нотр-Дам де Пари, перенесет слушателей в глубины времени, эмоций и космоса.

Итак, июнь в Киеве обещает быть очень насыщенным и интересным.

От концертов и театральных представлений до масштабных фестивалей — столица приглашает тебя погрузиться в водоворот летних событий.

Планируй свое время и открывай Киев по-новому!

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