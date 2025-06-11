Київ у червні: музика, фестивалі та культурні події на будь-який смак

Київський червень обіцяє насичену програму, де розваги гармонійно поєднуються зі змістом.

Цього місяця мешканці та гості столиці матимуть нагоду відвідати різноманітні культурні та мистецькі події – від музичних концертів та театральних вистав до пивних фестивалів та навіть можливості зробити татуювання за донат.

Музичні новинки та незабутні концерти

13 червня артист Brykulets презентує свій новий альбом Лучше чим твій бивший. Це обіцяє бути коктейлем диско-драйву, духових партій, синтезаторів та щирих зізнань про кохання, вірність і свободу — музика, яка підніме танцзали та розіб’є серця.

26 червня на тій самій сцені повним складом виступить Pianoбой з оновленою програмою.

Прозвучать як добре знайомі хіти — Полуничне Небо, Кохання, Шампанські Очі, Краще Що Є — так і прем’єри нового матеріалу.

Фірмові пасажі Дмитра Шурова на піаніно, імпровізації з публікою та пронизливий звук скрипки військового скрипаля Мойсея Бондаренка створять незабутню атмосферу просто неба.

Фестивалі та культурні події

KYIV TATTOO FEST 2025 відбудеться 14–15 червня на Арт-заводі Платформа.

Головна тату-конвенція року збере понад 250 майстрів з усієї України, які малюватимуть наживо, змагатимуться в майстерності та створюватимуть ескізи безпосередньо перед відвідувачами.

Програма фестивалю включає виступ O.Torvald, тверк-команди, бари, маркети, діджеїв, аукціони та унікальну можливість зробити тату за донат, навіть наосліп.

Читати на тему Від комедії до трагедії: як добре ти знаєшся на відомих виставах у Міжнародний день театру Чи зможеш ти впізнати відомі українські та світові п’єси — пройди тест у матеріалі.

Кошти з аукціону будуть передані на потреби ЗСУ.

Наприкінці місяця, 27–29 червня, культурний простір В’ЯВА знову перетвориться на столицю пивної культури завдяки п’ятому фестивалю GARDEN BEER WEEKEND #5.

Подія обіцяє бути ще масштабнішою: понад 20 пивоварень, оновлений фудкорт, лекції, дегустації, конкурси, а також виступи музикантів та діджеїв.

На відвідувачів чекає також велика зона з ретро-автоматами, настільний теніс, хокей, аукціони, фірмовий мерч та покращена дитяча зона.

Це ідеальне поєднання атмосфери літа, смаку крафту та музики просто неба для останніх вихідних червня.

Театр, джаз та зоряний орган

Театр Чорний Квадрат представить п’ять вистав у Caribbean Club: 14, 18, 21, 25, 28 червня покажуть Ігри для дорослих, Абетку сексу від А до Я, Голу правду, Попередні пестощі та Хто кого хоче…?.

Ці вистави — це справжні емоційні американські гірки, що говорять з глядачем про бажання, страхи, стосунки та все те, що ми зазвичай приховуємо за жартом.

18 червня в Pepper’s Club відбудеться джазовий вечір з латиноамериканським настроєм.

Олексій Коган & Jazz in Kyiv Band представлять програму VIVA LATINA, де ритми Бразилії, Куби, Домінікани та Аргентини прозвучать у класичних і сучасних варіаціях.

Це буде вечір пристрасті, імпровізацій та музики, що змушує серце битися швидше.

А для поціновувачів унікальних подій, 21 червня в Київському планетарії відбудеться INTERSTELLAR. Орган під зорями.

Лауреатка V Міжнародного конкурсу органістів ім. В. Кікти, Олена Болюх, виконає твори Баха, Брамса, Сен-Санса, Штамма під куполом з відеопроекціями 360°.

Звучання 7400 труб органу, змодельованого за акустикою Нотр-Дам де Парі, перенесе слухачів у глибини часу, емоцій та космосу.

Отже, червень у Києві обіцяє бути надзвичайно насиченим та цікавим.

Від концертів і театральних вистав до масштабних фестивалів — столиця запрошує тебе зануритися у вир літніх подій.

Плануй свій час і відкривай Київ по-новому!

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