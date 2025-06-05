МУР повертається з новим мюзиклом: коли чекати прем’єру

Творче обʼєднання МУР готує нову виставу. І якщо ти досі не чув про них — варто надолужити, бо резонанс в широких колах було забезпечено.

Це ті самі молоді артисти, що поставили мюзикл Ти [Романтика] — про митців Розстріляного Відродження, про талант в часи терору.

Потім був Pax Romana — мюзикл, що журналісти назвали його моральним допитом: якого миру ти хочеш, якщо за нього доведеться платити совістю?

Новий мюзикл МУР — Ребелія

Тепер на глядачів чекає Ребелія. Новий мюзикл, новий тур — і знову глибока, політична й мистецька заява на сцені. У центрі вистави — спротив. Назва походить із латини (rebellio) і означає спротив або повстання проти окупаційної влади.

Премʼєра вистави — 21 серпня і столичному Жовтневому палаці.

А після премʼєри команда МУР вирушає у всеукраїнський тур.

Квитки вже доступні на Concert.ua.

Ребелія починається з тебе: флешмоб

Одночасно зі стартом продажу квитків, на презентації вистави на Книжковому арсеналі, МУР оголосив всеукраїнський флешмоб.

Усе просто: ти можеш придбати футболку з написом Ребелія в Крамниці МУР, записати коротке відео, в якому скажеш, що для тебе означає це слово, і отримати запрошення на закриту презентацію альбому до вистави. Вона відбудеться вже в липні.

Перший музичний альбом МУР здійснив жваві обговорення в українському культурному полі. Ти (Романтика) — це реп-мюзикл з 18 треків, пов’язаних сюжетом: історією репресій українських письменників XX століття. Про історію його створення читай далі.

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