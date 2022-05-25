Такая красивая, хоть и капризная. Рассказываем, как правильно пересадить орхидею, чтобы она не увяла

Орхидея — одно из самых популярных домашних растений. Цветы орхидеи бывают разных размеров и окраски. А именно семейство орхидных насчитывает около 27 тысяч разновидностей. Этот цветок можно увидеть почти в каждой семье. Однако рано или поздно орхидею приходится пересаживать, и многие делают это неправильно.

Когда нужно пересаживать орхидею

Орхидея — очень требовательный цветок, если неправильно за ней ухаживать, она может испортиться и больше не цвести. Поэтому пересаживать ее нужно в редких случаях.

Во-первых, пересаживать орхидею следует, если в субстрате, в котором она находится, завелись вредители.

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Во-вторых, корни орхидеи стали слишком большими и не помещались в горшок.

И третье — если ты хочешь разделить одну орхидею на две или три. В других случаях цветок желательно оставлять в его же горшке.

Однако стоит знать, если ты осмелился(-лась) пересадить орхидею, то нельзя этого делать в активной фазе роста.

Именно тогда, когда растение выпустило цветы. Есть риск, что корни цветка быстро не привыкнут к новому субстрату и могут завянуть. Лучше всего пересаживать орхидеей весной.

Если ты хочешь пересадить орхидею летом, то помни, что жара может отнять много сил у комнатного растения, что будет угрожать засухой верхнего слоя почвы. Так что орхидеи потребуется больше времени для адаптации

Как подготовить орхидею к пересадке

Перед тем, как пересадить орхидею, нужно внимательно ее рассмотреть — оценить в каком состоянии корни, листья, стебель.

Если у них есть какие-то проблемы, например, гниение корней, то их нужно решить. Очистить или проредить корневую систему и только тогда пересаживать в новый горшок с новым субстратом.

Дальше нужно подготовиться к самому процессу пересадки. Первое, что нужно сделать, это выбрать горшок для комнатного растения. Если у тебя орхидея дендробиума, то не следует выбирать очень большой горшок, ведь растение отдаст все свои силы в листья и будете плохо цвести.

Выбирать горшок нужно так, чтобы от корней к стенкам оставалось 1-2 см.

Вторым важным фактором является выбор почвы. Чаще всего люди выбирают магазинную почву, но ты тоже можешь создать свой собственный субстрат. Для этого можно использовать смесь коры дуба, древесного угля и корней папоротника. На дно горшка нужно положить дренаж.

Как пересадить орхидею в горшок побольше

Если ты уже приготовил(-ла) новый вазон, субстрат, дренаж, секатор (если необходимо проредить корни), опрыскиватель от вредителей, а также вспомогательные средства, палочку для поддержания цветка в новом горшке, то можешь переходить непосредственно к самой пересадке орхидеи.

Вынь орхидею из горшка. Если сделать это проблематично, погрузи вазон в воду на 5-10 минут. Зрительно оцени состояние корневища цветка, при необходимости прореди его. Вытряхни все содержание горшка на подготовленное заранее место и удали все компоненты субстрата. Промой корни орхидеи теплой водой, и оставь растение на 10 минут просохнуть. Если в субстрате были вредители, следует обработать растение и присыпать его корешки древесным углем или фундазолом. Места среза обработать активированным углем. Положи на дно горшка дренаж, засыпь его новым субстратом и размести цветок так, чтобы его стебель был внутри горшка. Засыпь орхидею корой по бокам, чередуя ее с торфом. Положите сверху мох сфагнумом и оставьте на 14 дней. Цветок необходимо закрепить, чтобы он не шатался внутри горшка, но очень важно не повредить его корни. После пересадки орхидею следует полить и держать в тени при температуре +20°C.

Как ухаживать за орхидеей после пересадки

Самое главное правило в уходе за орхидеей — это полив.

Очень важно регулярно увлажнять растение, чтобы оно скорее прижилось к новой почве. А также помни, что пересаженную орхидею нельзя ставить под прямые лучи солнца.

Если ты при пересадке использовал(-а) влажный субстрат, то растение не нужно поливать в течение нескольких дней. Достаточно опрыскивать ее, это поможет ускорить процесс прироста новых корней.

Ставь горшок на подставку. Вся лишняя влага, находящаяся в субстрате, будет выходить через дренажные отверстия.

Орхидея очень капризный цветок, однако она благодарит за хороший уход своей красотой. Но орхидея не единственное домашнее растение. Иногда хозяйки устраивают дома маленький ботанический сад. Раньше мы рассказывали, как правильно ухаживать за комнатными растениями.