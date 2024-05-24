Антуриум: уход в домашних условиях и правила обрезки

Антуриум — глянцевые сердцевидные цветы, которые радуют глаз своих владельцев и могут цвести круглый год. Однако чтобы получить цветущее и здоровое растение, следует соблюдать определенные правила в уходе. Итак, рассказываем про антуриум — уход в домашних условиях и как правильно обрезать.

Антуриум — уход в домашних условиях

Правила ухода за антуриумом в домашних условиях достаточно просты, но растение требует определенных условий для своей комфортной жизни.

Во-первых, следует обеспечить доступ антуриума к солнечному свету, но так, чтобы прямые солнечные лучи не попадали на листья, ведь агрессивное действие солнца может вызвать ожоги у растения.

Уход за комнатным цветком антуриум требует правильного его расположения. Лучшим вариантом будет подоконник из западной и восточной части дома, но если такой возможности нет, тогда следует выбрать южную часть помещения. Но помни об ожогах, поэтому расположи растение так, чтобы оно находилось частично в тени.

Антуриум — экзотическое растение, поэтому предпочитает теплый климат. Температура в помещении должна быть на уровне +22-25 ⁰С, а в зимний период не должна опускаться ниже +16 ⁰С.

Поскольку растение происходит из тропиков, то любит насыщенный влагой воздух. Опрыскивай листья антуриума, но избегай цветов — из-за влаги они могут покрыться пятнами.

Верхний слой грунта тоже должен быть достаточно увлажнен, поэтому можно выстелить его мхом-сфагнумом или поставить возле горшка емкость с водой.

Весной и летом поливать антуриум нужно каждые 3-5 дней. Использовать следует теплую воду температуры 18-20 ⁰С, желательно дождевую, талую или дистиллированную. Жесткая вода из-под крана может вызвать появление пятен на листьях.

Осенью и зимой растение можно поливать раз в 7-9 дней.

Важно: остатки воды из поддона антуриума следует сливать через 35-40 минут после полива. Если воды будет больше, чем нужно, антуриум может заболеть грибковыми болезнями.

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Антуриум – обрезка цветка и когда следует это делать

Обрезка необходима антуриуму для того, чтобы не загнить и продолжить свое развитие.

Процесс обрезки еще называют омоложением. Как омолодить антуриум, чтобы растение продолжило свой рост — важный вопрос, ведь несвоевременное омоложение может привести к возникновению у растения проблем с функционированием.

Нужно срезать желтые и почерневшие листья и оставить здоровые отростки. Старые побеги будут продолжать тянуть соки из растения, а потому от них нужно избавляться.

Старение листьев на растении — естественный процесс. Но если на листьях появляются пятна даже при правильном уходе, то их обрезка не поможет решить проблему. Следует задуматься над тем, не болеет ли оно заболевания корневой системы.

Хоть антуриум — цветок требовательный, но при правильном уходе оно отблагодарит тебя красивым и регулярным цветением.

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