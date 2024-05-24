Антуріум: догляд в домашніх умовах і правила обрізки

Антуріум — глянцеві серцеподібні квіти, які радують око своїх власників та можуть цвісти цілий рік. Проте, щоб отримати квітучу і здорову рослину, слід дотримуватись певних правил у догляді. Тож, розповідаємо про антуріум — догляд в домашніх умовах і як правильно обрізати.

Антуріум — догляд в домашніх умовах

Правила догляду за антуріумом в домашніх умовах доволі прості, але рослина вимагає певних умов для свого комфортного життя.

По-перше, слід забезпечити доступ антуріума до сонячного світла, але таким чином, щоб прямі сонячні промені не потрапляли на листя, адже агресивна дія сонця може викликати опіки в рослини.

Догляд за кімнатною квіткою антуріум вимагає правильного її розташування. Найкращим варіантом буде підвіконня із західної та східної частини оселі, але якщо такої можливості немає, то тоді слід обрати південну частину помешкання. Але пам’ятай про опіки, тому розташуй рослину так, щоб вона знаходилась частково у тіні.

Антуріум — екзотична рослина, тому надає перевагу теплому клімату. Температура в приміщенні має бути на рівні +22-25 ⁰С, а у зимовий період не повинна опускатись нижче +16 ⁰С.

Оскільки рослина походить з тропіків, то полюбляє насичене вологою повітря. Обприскуй листки антуріума, але уникай квітів — через вологу вони можуть покритись плямами.

Верхній шар ґрунту теж має бути достатньо зволожений, тож можна вистелити його мохом-сфагнумом або поставити біля горщика місткість з водою.

Навесні та влітку поливати антуріум треба кожні 3-5 днів. Використовувати слід теплу воду температури 18-20 ⁰С, бажано дощовою, талою або дистильованою. Жорстка вода з-під крана може викликати появу плям на листі.

Восени та взимку рослину можна поливати один раз на 7-9 днів. Важливо: залишки води з піддона антуріума слід зливати через 35-40 хвилин після поливу. Якщо води буде більше, ніж потрібно, антуріум може захворіти на грибкові хвороби.

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Антуріум — обрізка квітки та коли слід це робити

Обрізка необхідна антуріуму для того, щоб не загнити й продовжити свій розвиток.

Процес обрізки ще називають омолодженням. Як омолодити антуріум, щоб рослина продовжила свій ріст — важливе питання, адже невчасне омолодження може призвести до виникнення в рослини проблем з функціонуванням.

Потрібно зрізати жовте і почорніле листя та залишити здорові відростки. Старі пагони будуть продовжувати тягти соки з рослини, а тому від них треба позбавлятись.

Старіння листків на рослині — природний процес. Але якщо на листі з’являються плями навіть при правильному догляді, то їхнє обрізання не допоможе розв’язати проблему. Слід замислитись над тим, чи не хворіє вона захворювання кореневої системи.

Хоч антуріум — квітка вимоглива, але за правильного догляду вона віддячить тебе красивим і регулярним цвітінням.

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