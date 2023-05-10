Драцена: догляд у домашніх умовах та правила обрізки

Драцена — красива і ніжна рослина, за якою не дуже складно доглядати. Тропічний вічнозелений вазон відмінно підходить для домашнього саду.
Він живе до 15 років і може виростати заввишки до 3 метрів. Згодом стовбур драцени деревіє та нагадує пальму. Як доглядати за драценою в домашніх умовах — читай у матеріалі.
Також вазон можна обробляти професійними засобами від шкідників. Наприклад, трипсів, попелиці, щитівки та павутинних кліщів.
Пересадка драцени — справа дуже легка. Головне — слідувати покроковій інструкції:
Навесні та влітку починають квітнути рослини-алергени, які можуть стати справжнім нічним жахіттям для деяких людей. Читай більше про симптоми та лікування сезонної алергії.