Драцена: догляд у домашніх умовах та правила обрізки

Драцена — красива і ніжна рослина, за якою не дуже складно доглядати. Тропічний вічнозелений вазон відмінно підходить для домашнього саду.

Він живе до 15 років і може виростати заввишки до 3 метрів. Згодом стовбур драцени деревіє та нагадує пальму. Як доглядати за драценою в домашніх умовах — читай у матеріалі.

Як доглядати за драценою: основні правила

Світло. Взимку рослині потрібно багато світла, а влітку кущ ставлять у невелике затінення. Температура. У теплу пору року вазон потрібно тримати в приміщенні, в якому буде від +18 до +25С, а взимку його потрібно перенести в прохолодне місце, але в кімнаті не повинно бути холодніше за +12С. Полив. Коли буде вегетаційний період, його необхідно поливати сильно і систематично. При цьому поверхня повинна просохнути на глибину від 20 до 30 мм. Вологість повітря. Вазон необхідно постійно зволожувати з обприскувача, протирати листя. Добрива. У субстрат вносять розчин комплексного мінерального добрива для декоративних рослин з квітня та по вересень раз на два тижні. Взимку драцену удобрювати не треба. Спокій. Період починається з жовтня до квітня. У цей період не потрібно рясно поливати та удобрювати рослину. Пересадження. Його проводять тоді, коли це справді потрібно. Найчастіше роблять це навесні, раз на кілька років.

Також вазон можна обробляти професійними засобами від шкідників. Наприклад, трипсів, попелиці, щитівки та павутинних кліщів.

Драцена: догляд у домашніх умовах та правила поливу

Поливають вазон обережно. При цьому краще, якщо він трохи засохне, ніж почнеться застій вологи в ґрунтосуміші. У зимові місяці кущ потребує набагато більше яскравого сонячного світла, ніж улітку. Взимку повітря в приміщенні пересушене різними приладами опалення, тому його необхідно регулярно зволожувати з пульверизатора двічі на добу. Також рослині можна систематично влаштовувати теплий душ.

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Драцена: правила обрізання

Гострим ножем зріж верхівку драцени за попередньо наміченою лінією. Потрібно саме зрізати ножем чи скальпелем, а не обламувати. За допомогою ватного спонжа видали сік, який проступив на місці зрізу, після чого залий цю область парафіном або садовим варом.

Як правильно пересадити драцену

Пересадка драцени — справа дуже легка. Головне — слідувати покроковій інструкції:

Витягни дерево зі старого горщика. У нову ємність засип шар дренажу. Помісти драцену в центр горщика та обсип землею, яка залишилася. Верхній шар ущільни та полий.

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