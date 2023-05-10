Драцена: уход в домашних условиях и правила обрезки

Драцена — красивое и нежное растение, за которым не очень сложно ухаживать. Тропическое вечнозеленое растение отлично подходит для домашнего сада.
Оно живет до 15 лет и может вырастать в высоту до 3 метров. Со временем ствол драцены деревенеет и напоминает пальму. Как ухаживать за драценой в домашних условиях — читай в материале.
Пересадка драцены — дело очень простое. Главное — просто следовать пошаговой инструкции:
Весной и летом начинают цвести растения-аллергены, которые могут стать настоящим ночным кошмаром для некоторых людей. Читай больше про симптомы и лечение сезонной аллергии.