Погода в Харькове на апрель 2025 — солнце на Пасху и желанное потепление

Фото Pixabay Март приятно обнадежил апрельским теплом, а апрель словно оглянулся назад и теперь пугает несвоевременным снегом и холодными дождями. Что обещают синоптики, какая далее будет погода в апреле 2025 в Харькове — расскажем в материале. Погода в Харькове на апрель 2025 года В целом, апрель в Харьковской области отмечается постепенным потеплением и осадками, которые распределяются неравномерно.Но в этом году погода нетипичная: март, по данным Украинского гидрометеорологического центра, был нестандартно теплым: среднемесячная температура превысила климатическую норму на 5,0-5,5°C. А вот апрель принес ночной мороз и даже лёгкий снег. С 8 по 10 число в городе и области сохраняется холодная погода, ночью — до -2 градусов. Днем — не выше 7 градусов с отметкой плюс. Читать по теме Погода в Киеве на апрель 2025: побалует ли столица солнечными днями Рассказываем, что ждать от погоды в апреле в столице. Начиная с пятницы, 11 апреля, в Харькове начнется потепление, и неделя перед Пасхой порадует действительно весенней погодой: +18+20 градусов тепла. На Пасху в Харькове будет ясная, с легкой облачностью погода, днем до +20. Третья декада месяца ознаменуется ровным температурным фоном, днем +17, ночью — +9…+12. Солнце будет светить в среднем пять с половиной часов в день, что составит примерно 40% от общей продолжительности дня. Средняя продолжительность дня возрастет с 12 часов 49 минут в начале месяца до 14 часов 35 минут. Дождить в Харькове в апреле будет довольно часто, по прогнозу — почти каждый день, но больших ливней не ожидается. Ориентируясь на долгосрочный прогноз погоды, имей в виду, что в нем отмечены скорее тенденции, более подробные показатели можно получить ближе к нужным датам. Узнай также прогноз погоды на Львов и нужны ли для путешествия в город Льва теплые вещи. Скриншот: Мeteofor.com.ua.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Погода в Украине, Харьков Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter