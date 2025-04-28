Погода в Харькове на апрель 2025 — солнце на Пасху и желанное потепление

Март приятно обнадежил апрельским теплом, а апрель словно оглянулся назад и теперь пугает несвоевременным снегом и холодными дождями.

Что обещают синоптики, какая далее будет погода в апреле 2025 в Харькове — расскажем в материале.

Погода в Харькове на апрель 2025 года

В целом, апрель в Харьковской области отмечается постепенным потеплением и осадками, которые распределяются неравномерно.

Но в этом году погода нетипичная: март, по данным Украинского гидрометеорологического центра, был нестандартно теплым: среднемесячная температура превысила климатическую норму на 5,0-5,5°C.

А вот апрель принес ночной мороз и даже лёгкий снег. С 8 по 10 число в городе и области сохраняется холодная погода, ночью — до -2 градусов. Днем — не выше 7 градусов с отметкой плюс.

Начиная с пятницы, 11 апреля, в Харькове начнется потепление, и неделя перед Пасхой порадует действительно весенней погодой: +18+20 градусов тепла.

На Пасху в Харькове будет ясная, с легкой облачностью погода, днем ​​до +20.

Третья декада месяца ознаменуется ровным температурным фоном, днем ​​+17, ночью — +9…+12.

Солнце будет светить в среднем пять с половиной часов в день, что составит примерно 40% от общей продолжительности дня. Средняя продолжительность дня возрастет с 12 часов 49 минут в начале месяца до 14 часов 35 минут.

Дождить в Харькове в апреле будет довольно часто, по прогнозу — почти каждый день, но больших ливней не ожидается.

Ориентируясь на долгосрочный прогноз погоды, имей в виду, что в нем отмечены скорее тенденции, более подробные показатели можно получить ближе к нужным датам.

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Скриншот: Мeteofor.com.ua.

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