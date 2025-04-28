Погода в Харькове на апрель 2025 — солнце на Пасху и желанное потепление

Ольга Петухова, редактор сайта 28 апреля 2025, 07:15
погода на месяц харьков
Фото Pixabay
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