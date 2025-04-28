Погода у Харкові на квітень 2025 — сонце на Великдень і жадане потепління

Березень дав надію квітневим теплом, а квітень ніби озирнувся назад і тепер лякає невчасним снігом та холодними дощами.

Що обіцяють синоптики, якою далі буде погода у квітні 2025 у Харкові — розповімо у матеріалі.

Погода у Харкові на місяць квітень 2025 року

Загалом, квітень на Харківщині відзначається поступовим потеплінням та опадами, які розподіляються нерівномірно.

Але цьогоріч погода нетипова: березень, за даними Українського гідрометеорологічного центру, був надмірно теплим: середньомісячна температура перевищила кліматичну норму на 5,0-5,5 °C.

А от квітень приніс нічний мороз і навіть легкий сніг. З 8 по 10 число в місті та області зберігатиметься холодна погода, вночі — до -2 градусів. вдень — не вище 7 градусів з позначкою плюс.

Починаючи з п’ятниці, 11 квітня, у Харкові розпочнеться потепління, і тиждень перед Великоднем порадує насправді весняною погодою: від 18 до 20 градусів тепла.

На Великдень в Харкові буде ясна, з невеликою хмарністю погода, вдень до +20.

Третя декада місяця відзначиться рівним температурним фоном, вдень +17, вночі – +9…+12.

Сонце світитиме в середньому п’ять з половиною годин на день, що становитиме приблизно 40% від загальної тривалості дня. Середня тривалість дня збільшиться з 12 годин 49 хвилин на початку місяця до 14 годин 35 хвилин наприкінці.

Дощитиме в Харкові у квітні доволі часто, за прогнозом — майже щодня, але великих злив не очікується.

Орієнтуючись на довгостроковий прогноз погоди, май на увазі, що він окреслює радше тенденції, більш детальні показники можна отримати ближче до потрібних дат.

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Скриншот: Мeteofor.com.ua.

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