О ценностях и роли женщины во время войны: каким будет шестой Украинский женский конгресс и почему его необходимо посетить

О ценностях во время войны и возникающих вызовах, а также о преодолении препятствий будут рассказывать во время шестого Украинского женского конгресса. Когда и где состоится мероприятие и почему его точно стоит посетить, читай в материале.
28 ноября в 9:30 в Киеве начнется конгресс в четырех дискуссионных панелях и четырех специальных событиях. На мероприятии будут более 50 спикеров.
Среди них: вице-спикер парламента Елена Кондратюк, народный депутат Мария Ионова, народный депутат Украины Елена Шуляк, Уполномоченный по вопросам государственного языка Тарас Кремень, главный врач Центра психологического здоровья и реабилитации ветеранов Лесная поляна Минздрава Украины Ксения Возницына и другие.
На мероприятии будут проходить следующие дискуссии:
Также на конгрессе будут специальные мероприятия с Польским конгрессом женщин и журналистами из горячих точек:
Присоединиться к шестому Украинскому женскому конгрессу можно онлайн на сайте womenua.today и на Facebook-странице Украинского женского конгресса.
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