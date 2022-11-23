О ценностях и роли женщины во время войны: каким будет шестой Украинский женский конгресс и почему его необходимо посетить

О ценностях во время войны и возникающих вызовах, а также о преодолении препятствий будут рассказывать во время шестого Украинского женского конгресса. Когда и где состоится мероприятие и почему его точно стоит посетить, читай в материале.

Шестой Украинский женский конгресс: ценности во время войны

28 ноября в 9:30 в Киеве начнется конгресс в четырех дискуссионных панелях и четырех специальных событиях. На мероприятии будут более 50 спикеров.

Среди них: вице-спикер парламента Елена Кондратюк, народный депутат Мария Ионова, народный депутат Украины Елена Шуляк, Уполномоченный по вопросам государственного языка Тарас Кремень, главный врач Центра психологического здоровья и реабилитации ветеранов Лесная поляна Минздрава Украины Ксения Возницына и другие.

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На мероприятии будут проходить следующие дискуссии:

Лидерство украинских женщин во время войны — как гарантировать участие женщин в процессах принятия решений во время войны и в процессе восстановления Украины — как внутриполитических процессов на национальном и местном уровнях, так и в адвокации и международной дипломатии.

— как гарантировать участие женщин в процессах принятия решений во время войны и в процессе восстановления Украины — как внутриполитических процессов на национальном и местном уровнях, так и в адвокации и международной дипломатии. Участие женщин в экономических и социальных процессах во время войны — как развивать экономику во время и после войны и как гарантировать действенное участие женщин в экономическом развитии страны.

— как развивать экономику во время и после войны и как гарантировать действенное участие женщин в экономическом развитии страны. Женщины, мир, безопасность — вопросы действенного участия женщин в военных действиях, в частности, получение уникального боевого опыта и его передачи другим армиям мира. Улучшение условий несения военной службы женщинами, активное участие женщин в переговорах о заложниках и обменах военнопленными, а также вовлечение женщин в процессы международной адвокации для получения Украиной вооружения.

— вопросы действенного участия женщин в военных действиях, в частности, получение уникального боевого опыта и его передачи другим армиям мира. Улучшение условий несения военной службы женщинами, активное участие женщин в переговорах о заложниках и обменах военнопленными, а также вовлечение женщин в процессы международной адвокации для получения Украиной вооружения. Женщины и права человека — разговор, посвященный вопросу защиты прав женщин, в частности, переходного правосудия, установления справедливости и предупреждения преступлений, связанных с войной. Разговор затронет вопрос освобождения находящихся в плену женщин, реабилитации женщин, прошедших через фильтрационные лагеря, и противодействия домашнему насилию.

Также на конгрессе будут специальные мероприятия с Польским конгрессом женщин и журналистами из горячих точек:

Опыт женского движения Польши — в партнерстве с Польским конгрессом женщин, посвященный уникальному опыту борьбы за права и равные возможности для женщин и мужчин. Особенно действенны в Польше женские общественные организации, которые также проявили солидарность с украинским женским движением во время полномасштабного вторжения России.

— в партнерстве с Польским конгрессом женщин, посвященный уникальному опыту борьбы за права и равные возможности для женщин и мужчин. Особенно действенны в Польше женские общественные организации, которые также проявили солидарность с украинским женским движением во время полномасштабного вторжения России. Женщины и ценности — тема украинской национальной идеи — как выполнить стоящие перед обществом сегодня задачи и понять, какую страну мы построим после войны.

— тема украинской национальной идеи — как выполнить стоящие перед обществом сегодня задачи и понять, какую страну мы построим после войны. Женщины в местном самоуправлении — привлечь внимание к роли и вкладу, которые сейчас делают для нашей победы малые и средние общины, и решающее место женщин в этом процессе.

— привлечь внимание к роли и вкладу, которые сейчас делают для нашей победы малые и средние общины, и решающее место женщин в этом процессе. Женщины, война и медиа — роль женщин в медиа во время войны. Героини информационного фронта расскажут свои истории — об освещении событий с горячих точек, поддержке работы редакций и безопасности журналистов, роли международных СМИ, а также о борьбе с пропагандой.

Присоединиться к шестому Украинскому женскому конгрессу можно онлайн на сайте womenua.today и на Facebook-странице Украинского женского конгресса.

Ранее мы рассказывали о новой медиаплатформе Women to Ukraine.

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