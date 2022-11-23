Про цінності та роль жінки під час війни: яким буде шостий Український жіночий конгрес та чому його необхідно відвідати

Про цінності під час війни та виклики, які постають, а також про подолання перешкод розповідатимуть під час шостого Українського жіночого конгресу. Коли і де відбудеться захід та чому до нього точно варто долучитись — читай у матеріалі.

Шостий Український жіночий конгрес: цінності під час війни

28 листопада о 9:30 у Києві розпочнеться конгрес у чотирьох дискусійних панелях та чотирьох спеціальних подіях. На заході будуть понад 50 спікерів і спікерок.

Cеред них: віце-спікерка парламенту Олена Кондратюк, народна депутатка Марія Іонова, народна депутатка України Олена Шуляк, Уповноважений з питань державної мови Тарас Кремінь, головний лікар Центру психологічного здоров’я та реабілітації ветеранів Лісова поляна МОЗ України Ксенія Возніцина та інші.

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На заході будуть такі дискусії:

Лідерство українських жінок під час війни — як гарантувати участь жінок у процесах ухвалення рішень під час війни та у процесі відбудови України — як у внутрішньополітичних процесах на національному та місцевому рівнях, так і в адвокації та міжнародній дипломатії.

— як гарантувати участь жінок у процесах ухвалення рішень під час війни та у процесі відбудови України — як у внутрішньополітичних процесах на національному та місцевому рівнях, так і в адвокації та міжнародній дипломатії. Участь жінок в економічних та соціальних процесах під час війни — як розвивати економіку під час та після війни і як гарантувати дієву участь жінок в економічному розвитку країни.

— як розвивати економіку під час та після війни і як гарантувати дієву участь жінок в економічному розвитку країни. Жінки, мир, безпека — питання дієвої участі жінок у воєнних діях, зокрема, отримання унікального бойового досвіду та його передачі іншим арміям світу. Покращення умов несення військової служби жінками, активна участь жінок у переговорах про заручників та в обмінах військовополоненими, а також залучення жінок до процесів міжнародної адвокації для отримання Україною озброєння.

— питання дієвої участі жінок у воєнних діях, зокрема, отримання унікального бойового досвіду та його передачі іншим арміям світу. Покращення умов несення військової служби жінками, активна участь жінок у переговорах про заручників та в обмінах військовополоненими, а також залучення жінок до процесів міжнародної адвокації для отримання Україною озброєння. Жінки та права людини — розмова присвячена питанню захисту прав жінок, зокрема, перехідного правосуддя, встановлення справедливості та запобігання злочинам, пов’язаним з війною. Розмова торкнеться питання визволення жінок, які перебувають у полоні, реабілітації жінок, які пройшли через фільтраційні табори, та протидії домашньому насильству.

Також на конгресі будуть спеціальні події з Польским конгресом жінок та журналістками з гарячих точок:

Досвід жіночого руху Польщі — у партнерстві з Польським конгресом жінок, присвячена унікальному досвіду боротьби за права та рівні можливості для жінок і чоловіків. Особливо дієвими у Польщі є жіночі громадські організації, які також проявили солідарність з українським жіночим рухом під час повномасштабного вторгнення Росії.

— у партнерстві з Польським конгресом жінок, присвячена унікальному досвіду боротьби за права та рівні можливості для жінок і чоловіків. Особливо дієвими у Польщі є жіночі громадські організації, які також проявили солідарність з українським жіночим рухом під час повномасштабного вторгнення Росії. Жінки і цінності — тема української національної ідеї — як виконати завдання, що стоять перед суспільством сьогодні, та зрозуміти, яку країну ми збудуємо після війни.

— тема української національної ідеї — як виконати завдання, що стоять перед суспільством сьогодні, та зрозуміти, яку країну ми збудуємо після війни. Жінки в місцевому самоврядуванні — має на меті привернути увагу до ролі та внеску, що їх наразі роблять для нашої перемоги малі та середні громади, та вирішального місця жінок у цьому процесі.

— має на меті привернути увагу до ролі та внеску, що їх наразі роблять для нашої перемоги малі та середні громади, та вирішального місця жінок у цьому процесі. Жінки, війна та медіа — роль жінок в медіа під час війни. Героїні інформаційного фронту розкажуть свої історії — про висвітлення подій з гарячих точок, підтримку роботи редакцій та безпеку журналістів, роль міжнародних ЗМІ, а також про боротьбу з пропагандою.

Долучитися до шостого Українського жіночого конгресу можна онлайн на сайті womenua.today та на Facebook-сторінці Українського жіночого конгресу.

Раніше ми розповідали про нову медіаплатформу Women to Ukraine.

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