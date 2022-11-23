Про цінності та роль жінки під час війни: яким буде шостий Український жіночий конгрес та чому його необхідно відвідати

Про цінності під час війни та виклики, які постають, а також про подолання перешкод розповідатимуть під час шостого Українського жіночого конгресу. Коли і де відбудеться захід та чому до нього точно варто долучитись — читай у матеріалі.
28 листопада о 9:30 у Києві розпочнеться конгрес у чотирьох дискусійних панелях та чотирьох спеціальних подіях. На заході будуть понад 50 спікерів і спікерок.
Cеред них: віце-спікерка парламенту Олена Кондратюк, народна депутатка Марія Іонова, народна депутатка України Олена Шуляк, Уповноважений з питань державної мови Тарас Кремінь, головний лікар Центру психологічного здоров’я та реабілітації ветеранів Лісова поляна МОЗ України Ксенія Возніцина та інші.
На заході будуть такі дискусії:
Також на конгресі будуть спеціальні події з Польским конгресом жінок та журналістками з гарячих точок:
Долучитися до шостого Українського жіночого конгресу можна онлайн на сайті womenua.today та на Facebook-сторінці Українського жіночого конгресу.
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