Алек Болдуин нажал на курок во время съемок фильма Ржавчина — подробности из отчета ФБР

Федеральное бюро расследований обнародовало судебно-медицинский отчет, который должен приоткрыть завесу на трагедию, случившуюся во время съемок фильма Ржавчина в октябре 2021 года, сообщает Sky News.

Следствие пришло к выводу, что голливудский актер Алек Болдуин нажал на спусковой крючок револьвера, в результате чего погибла 41-летняя оператор Галина Хатчинс, а режиссер Джоэл Соуз получил ранения.

— В отчете ФБР сделан вывод, что Алек Болдуин нажал на курок пистолета, в результате чего был убит оператор на съемочной площадке Ржавчины, — говорится в сообщении.

При этом сам актер с первого дня после трагедии утверждал, что не нажимал на курок.

Я не нажимал на курок. Нет! Я не нажимал! Никогда и ни за что! Нет, нет, нет. Я бы никогда не нацелил на кого-нибудь пистолет и не нажал бы на спусковой крючок, — говорил он в интервью ABC News ранее.

При этом судебно-медицинское расследование ФБР пришло к выводу, что из фигурирующего по делу оружия нельзя произвести выстрел без физического нажатия на курок.

Также следствие не нашло доказательств того, что оружие на съемочной площадке было намеренно заряжено боевыми патронами.

Управление медицинских расследований Нью-Мексико классифицирует смерть Галины Хатчинс как несчастный случай. Женщина погибла в результате огнестрельного ранения грудной клетки.

К счастью, трагедии на съемочных площадках случаются редко. Так, во время съемок экшен-фильма Скоростной поезд с Брэдом Питтом в главной роли никто не пострадал. Читай рецензию на фильм Скоростной поезд от Кирилла Пыщикова.

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