Шоу-біз

Алек Болдвін натиснув на гачок під час зйомок фільму Іржа — подробиці зі звіту ФБР

Марія Бєляєва, випускова редакторка сайту 15 Серпня 2022, 09:40
Алек Болдвін на зйомках Іржі

Більше новин
Рецепт шакшуки від Євгена Клопотенка
Незвичайна яєчня! Відчуй арабські прянощі та пікантні нотки у шакшуці за рецептом Євгена Клопотенка
У містах України з’являться укриття на зупинках громадського транспорту
В Україні з’являться укриття на зупинках громадського транспорту — як вони виглядатимуть
Як оформити грошову допомогу від UNICEF для багатодітних сімей
Фінансова підтримка багатодітних сімей: UNICEF зупинив прийом заявок на допомогу ВПО
Алек Болдвін натиснув на гачок під час зйомок фільму Іржа — подробиці зі звіту ФБР
Жодного оцту! Як збити температуру тіла без ліків
Дивитись більше

Матеріали по темі

Швидкісний поїзд
Експрес-подорож в країну експозиції: рецензія на фільм Швидкісний поїзд
Інтерв'ю Наталки Денисенко про творчість та волонтерство під час війни
Хейт через відпочинок, чоловік на війні та дознімання Кріпосної — інтерв’ю з Наталкою Денисенко
Алек Болдвін натиснув на гачок під час зйомок фільму Іржа — подробиці зі звіту ФБР
Про закупівлю Байрактарів, західну зброю та прогнози на майбутнє — інтерв’ю з Тарасом Чмутом
Кіно заради перемоги
Кіно заради перемоги: підтримка тих, хто зараз воює за нашу незалежність

Відео
0:03:20
Україна в броні

Такі необхідні й утричі дешевші від закордонних! Як українці почали виготовляти бронежилети для ЗСУ
0:04:06
В Ірпені відкрили друге модульне містечко для тих, хто втратив житло
Їм більше нікуди йти — люди обживають друге модульне містечко в Ірпені
0:04:06
Як війна впливає на здоров'я українців - люди постаріли на 10 років
Війна вже вкрала у нас десять років життя! Як постійний стрес впливає на здоров’я українців
Карта бойових дій в Україні сьогодні: де точаться бої в Україні 15 серпня
Актуальна карта бойових дій в Україні та ситуація на фронті 15 серпня
0:02:33
Прилад нічного бачення
Пітьма більше не страшна: хто і як виготовляє “очі” для ЗСУ та чому бійці їздять без світла
0:01:52
Вибух в Єревані
Потужний вибух в Єревані: є загиблі, з-під завалів досі дістають людей
0:03:33
Виступ України на фестивалі Живих скульптур у Бельгії
Образ українського воїна від козацтва до сьогодення — чим дивували українці на фестивалі Живих скульптур у Бельгії
Візові обмеження для росіян - які країни та чому заборонили в'їзд росіянам
Візова епопея росіян тільки починається! Які країни та чому обмежили в’їзд для громадян РФ 
0:02:39
Скандал з будівництвом багатоповерхівки для переселенців у Вінниці
Переселенці самотужки збудували собі багатоповерхівку, але заселитись не можуть — житловий скандал у Вінниці
0:02:15
Олександр Святов
Війна очима українського військового у НАТО, який повернувся боронити свою землю
Більше відео
Алек Болдвін натиснув на гачок під час зйомок фільму Іржа — подробиці зі звіту ФБР
Читати далі
Жодного оцту! Як збити температуру тіла без ліків
Рецепт італійської фрітати від Джеймі Олівера
Читати далі
Апетитна та багата яєшня — найкращий початок дня. Рецепт італійської фрітати без мороки від Джеймі Олівера

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь