Алек Болдвін натиснув на гачок під час зйомок фільму Іржа — подробиці зі звіту ФБР

Федеральне бюро розслідувань оприлюднило судово-медичний звіт, який має прочинити завісу на трагедію, що сталася під час зйомок фільму Іржа у жовтні 2021 року, повідомляє Sky News.

Слідство дійшло висновку, що голлівудський актор Алек Болдвін натиснув на спусковий гачок револьвера, внаслідок чого загинула 41-річна операторка Галина Гатчинс, а режисер Джоел Соуз отримав поранення.

— У звіті ФБР зроблено висновок, що Алек Болдвін натиснув на гачок пістолета, внаслідок чого було вбито оператора на знімальному майданчику Іржі, — йдеться у повідомленні.

При цьому сам актор з першого дня після трагедії стверджував, що не тиснув на гачок.

Я не спускав курок. Ні! Я не натискав! Ніколи, нізащо! Ні, ні, ні. Я б ніколи не націлив на когось пістолет і не натиснув би на спусковий гачок, — говорив він в інтерв’ю для ABC News раніше.

При цьому судово-медичне розслідування ФБР дійшло висновку, що зі зброї, яка фігурує у справі, не можна зробити постріл без фізичного натискання на гачок.

Також слідство не знайшло доказів того, що зброю на знімальному майданчику було навмисно заряджено бойовими патронами.

Управління медичних розслідувань Нью-Мексико класифікує смерть Галини Гатчинс як нещасний випадок. Жінка загинула внаслідок вогнепального поранення грудної клітки.

На щастя, трагедії на знімальних майданчиках трапляються рідко. Так, під час зйомок екшен-фільму Швидкісний потяг з Бредом Піттом у головній ролі ніхто не постраждав. Читай рецензію на фільм Швидкісний поїзд від Кирила Пищикова.

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