Перепела на родном языке: Надя Дорофеева представила песню Різнокольорова

После начала полномасштабной войны смыслы украинцев изменились. Нам становится все более отвратительным и неприемлемым все российское. Надя Дорофеева придала песни raznotsvetnaya новое звучание, перепев на родном языке. Теперь она — Різнокольорова.

Надя Дорофеева — Різнокольорова

В описании к клипу Надя написала:

Главными для всех цветами стали желтый и голубой. Поэтому я решила добавить этих красок песне raznotsvetnaya и спеть ее на украинском.

Новый текст написала певица не самостоятельно. Для этого она раньше запускала конкурс на лучшую адаптацию на украинском языке, который объявила в социальных сетях.

Участие в каверах приняли более 1700 человек. Среди них и нашлась лучшая версия, которую мы можем услышать. Известно, что автором нового текста стала винничанка Екатерина Медведева, которая ради конкурса снова начала писать песни.

Предыдущая версия трека raznotsvetnaya была выпущена до войны и собрала более 5 млн просмотров в YouTube.

Надя Дорофеева стремится написать полностью украиноязычный альбом, который будет начинаться этой песней.

Різнокольорова уже собирает шквал положительных комментариев.

Слушай новый вариант песни здесь:

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