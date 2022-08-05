Переспівала рідною мовою: Надя Дорофєєва представила пісню Різнокольорова

Після початку повномасштабної війни сенси українців змінилися. Нам стає дедалі огиднішим і неприйнятним усе російське. Надя Дорофєєва надала пісні raznotsvetnaya нового звучання, переспівавши рідною мовою. Тепер вона — Різнокольорова.

Надя Дорофєєва — Різнокольорова

В описі до кліпу Надя написала:

Головними для всіх кольорами стали жовтий та блакитний. Тому я вирішила додати цих фарб пісні raznotsvetnaya і заспівати її українською.

Новий текст писала співачка не самостійно. Для цього вона раніше запускала конкурс на найкращу адаптацію українською мовою, який оголосила в соціальних мережах.

Участь у каверах взяли понад 1700 людей. Серед них і знайшлась та найкраща версія, яку зараз ми можемо почути. Відомо, що авторкою нового тексту стала вінничанка Катерина Медведєва, яка заради конкурсу знову почала писати пісні.

Попередня версія треку raznotsvetnaya була випущена до війни й зібрала понад 5 млн переглядів у YouTube.

Надя Дорофєєва прагне написати повністю україномовний альбом, який розпочався цією піснею.

Різнокольорова вже збирає шквал позитивних коментарів.

Слухай новий варіант пісні тут:

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